A Szent Vendel templom 1839-41 közt épült. Rieger orgonája 1893-ban készült el és úgy mondják, még Ferenc József is adományozott egy forintot az építéséhez. A hangszer az évszázadok folyamán elöregedett és „viseletessé” vált, így Spergel Lajosné, az előző, helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke már 2014-ben javasolt egy kisebb javítást. Akkor az orgona fújtatójának bőrrésze szakadt ki, aminek rendbehozatalára a német önkormányzat közel 150 ezer forinttal járult hozzá. Ugyancsak ő kezdeményezte 2019-ben az orgona teljes felújítását is, amire pályázaton egy kisebb összeget is nyertek. A munkát aztán a következő testület is támogatta, amely szintén pályázott a felújítás további költségeinek a fedezésére.

A felújítás 2019-ben az orgonasípokkal kezdődött, majd 2020-2021-ben a játszóasztallal folytatódott. A munka legnagyobb és legkomolyabb része, a sípok, illetve a hozzájuk kapcsolódó szerkezetek, azonban még nem készültek el teljesen, mivel a korábbi két pályázaton elnyert kicsivel kevesebb, mint 2 millió forint nem fedezte a felújítás teljes költségét. Ahogy azt Krauszné Gróf Zsuzsanna, a Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzat jelenlegi elnöke elmondta, jövőre szeretnék a munkát befejezni, ám ehhez 3 millió forintra lenne szükség, amit sem a gánti egyházközösség, sem pedig a nemzetiségi önkormányzat nem tud önerőből finanszírozni. Ezért úgy döntöttek, közadakozásból igyekeznek összegyűjteni a hiányzó összeget. Aki úgy érzi, hogy szeretne és tud segíteni, az a Gánti Plébánia számlaszámára küldheti el (a számlaszámot megkaphatják a [email protected]hu e-mail címen) a felajánlott összeget, a megjegyzésbe írják bele: „Orongafelújítás”! A készpénzes adományok Kovácsné Zöld Melindának adhatók.