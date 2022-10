A kenus kalandot az Expedíció Velence Tömegsport és Környezetvédő Egyesület hozta össze, ahogy 15 éve már. A civil szervezet vezetője, Simon György ez alkalommal is maga állt a kezdeményezés élére, de természetesen vele voltak régi, rutinos társai is, így minden hajóban ült sok lelkes segítő és egy-egy profi. A feladat eredményessége nem kérdéses, hiszen közel egy köbméter szemét jött elő a vízből, ám a szokásos hulladékok és az autóabroncsokon túl egyfajta kincset is felleltek az önkéntesek.

Egy sárgás, szebb időket is látott tábla került elő, melyre egy halat és egy hatjegyű számot festettek. Első körben vezetékes telefonszámnak hihetné a gyakorlatlan szem, ám a valóság az, hogy ez egy olyan különleges darab, aminek kilétét csak olyan régi motorosok tudják felfedni, mint Simon György. Az Expedíció Velence vezetője fellebbentette a fátylat: - Ez egy régi horgászengedély száma. Régen még voltak foglalt helyek a Velencei tavon, ahol a helyet rendszeresen etető horgász elsőbbséget élvezett a többiekkel szemben.

Forrás: Simon György

Már régóta nincsenek ilyen foglalt helyek a tavon, így aztán már nem találkozhatunk efféle jelzőtáblákkal és az utolsó példány is az iszapból jött elő.

