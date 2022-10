Zászlót lobogtattak és műsorral készültek a gyerekek Miskahuszárnak ötödik születésnapja alkalmából. Előadásukat csütörtökön délelőtt mutatták be a sukorói óvodások, melyre alaposan felkészítették őket az óvónők. A gyerekek számára ugyanis ez nem csupán egy kirándulás volt: itt szembesülhettek azzal, hogy a hely, amelyen sétálnak, egykoron nagy csaták helyszíne volt. Az óvodásokat Görög István, a Honvédő Miskahuszár Alapítvány elnöke fogadta.

- A Miskahuszár szobra 5 éve áll Pákozd határában, ahol egykor a csatamező széle volt. Ennek a szobornak a jelentősége elsősorban az ifjúság szempontjából fontos és lényeges, hiszen a fantáziájukat megmozgatja a nagysága, meseszerűsége. Most még csak fizikálisan látják azt, hogy milyen nagy ez a huszár, de később azt is megértik, hogy a huszár, mint magyar katona, erkölcsileg is kiemelkedik az átlagból. Ez az 500 éves „tünemény”, amely alapvetően egy könnyű magyar lovas katonát jelöl – ahogy a huszár szó is –, a magyar nyelvben is emelkedettséggel teli. De összességében a magyar katonák közül is kiemelkedik bátorságával, tudásával, hazaszeretetével, melyet már maga a szó is megtestesít. Ezt próbáljuk eljuttatni az ifjúsághoz. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, idejekorán el kell kezdeni a fiatalok játékos nevelését – fogalmazott az elnök, hozzátéve: - Úgy gondoljuk, hogy ezen a területen, melyet a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány tulajdonol, s melynek tervei közt szerepel egy fogadó és egy foglalkoztató épület megvalósítása, fontos az, hogy kidolgozzuk azokat a módszereket, amellyel ezt meg is tudjuk tölteni. Szeretnénk, hogy a magyar családok és óvodák fontosnak tartsák majd eljönni ide, s lelkileg is építkezzenek majd az itt töltött időből.

Meleg Vilmos nagyváradi színművész mondott verset a Miskahuszár szobránál.

A friss videón Petőfi Sándor: A huszár című versét adja elő: