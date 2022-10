A munkálatok miatt a gyermekek számára csak nagyon csekély méretű játékterület maradt, és az udvari játékok száma is jelentősen csökkent. Emellett – fájó szívvel – több bokrot, fát is ki kellett vágni, melyek a meleg nyári napokon kellemes árnyékot adtak.

Több új játék épült fel, de még vannak terveik

Fotós: Tihanyi Tamás

– Nagy izgalommal és örömmel kezdtünk el a kollégáimmal ötletelni, tervezni – mondta Pölöskei-Boldog Barbara óvodapedagógus. – Addig is a rendelkezésünkre álló, igen kicsi udvaron osztoztak meg csoportjaink, sokszor sétáltunk, vagy az óvodával szemben lévő játszótérre, iskolaudvarra mentünk át a gyermekekkel. Terveink hamarosan valóra váltak, hiszen a nyár folyamán megkezdődtek a munkálatok, és a napokban birtokba is vehették a gyermekek az elkészült, csodás játszóteret. Nem valósulhatott volna meg mindez segítség nélkül. Köszönettel tartozunk Seregélyes nagyközség önkormányzatának a terület megvásárlásáért, fenntartónknak, a Baptista Szeretetszolgálatnak az anyagi támogatásért, Oláh János kivitelezőnek pontos, odaadó munkájáért, valamint a szülők segítségéért.

A minapi átadó ünnepségen Kovács Dániel, az intézmény lelkésze áldotta meg az új játékokat, az udvart. A gyermekek „udvarköszöntő” műsora után Szabóné Borbás Anikó tankerületi igazgató és Nagy István alpolgármester vágta át a szalagot, majd a gyermekek birtokba vehették a játszóteret.

– Sok tervünk vár még megvalósításra, amíg az egész terület teljesen elkészül – folytatta a pedagógus. – A térköves részt közlekedési pályává készülünk alakítani táblákkal, felfestéssel, zebrával a körforgalom előtt. Emellett az udvar fásítása, zöldítése is ránk vár még. A gyermekek arcán látható önfeledt derű a bizonyítéka annak, hogy minden fáradozást és várakozást megért az új, csodaszép játszótér elkészítése. Nap, mint nap sok örömöt, közös élményt szerez óvodásainknak a rengeteg színes, új játék.