Október 31-én és november 1-jén is ingyenesen parkolhatnak az autósok Székesfehérváron. Ezeken a napokon a parkolóórák üzemen kívül lesznek, ám a történelmi belváros területén továbbra is csak behajtási engedéllyel lehet parkolni, illetve a várakozás is díjköteles.