A minap adtunk hírt arról, hogy Fehérvár határában egy szántóföldön illegális kincskeresők kiásott gödröket hagytak maguk után, összetört és halomba szórt cserépdarabok, téglák jelzik a példátlan rombolást. Súlyos kárt okoztak feltehetően egy római kori építményben vagy sírhelyen. A kiásott gödrök egy részében kisebb-nagyobb lyukakat is vájtak, ami arra utalhat, hogy onnan különböző leleteket távolítottak és szállítottak el. A helyszínen eléggé feltűnő járműnyomok is maradtak utánuk.

Pokrovenszki Krisztián a megkeresésünkre adott válaszában közölte, a Szent István Király Múzeum (SZIKM) kiemelten fontosnak tartja a Fejér megyei lelőhelyek állapotát és azok ellenőrzését, a hatósággal szorosan együttműködve. A cikkünkben szereplő esetről szintén a Múzeumbarát fémkeresők Facebook csoport bejegyzéséből szereztek tudomást. Amiről a múzeum értesítette az illetékes Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalát.

A SZIKM igazgatója a továbbiakban kitért arra, mit sikerült megállapítaniuk az említett közösségi csoport közlései alapján, illetve az érintett illegális kutatási helyszín tanulmányozása során: „A bejegyzés és további információk alapján sikerült a helyszínt meghatározni munkatársainknak és a hatóság szakemberének. Feltehetően rablóásatás zajlott a területen. Az elsődleges állapotfelmérés alapján római kori régészeti lelőhelyről van szó. A gödrök mellett számos tegula töredék volt. A Szent István király Múzeum régészei úgy vélik az előzetes adatok alapján, hogy feltehetően egy épület maradványai kerültek elő. A területen emellett több kisebb gödröt is találtak kollégáink, amik tipikusan fémkeresős kutatás nyomairól árulkodnak.”

Fontosnak tartotta Pokrovenszki Krisztián, hogy felhívja a figyelmet, Magyarország határain belül a föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami tulajdon, és e törvény erejénél fogva védelem alatt áll. A kulturális örökség védelméről szóló törvény ezt részletesen tartalmazza. Az érintett területen Fehérvár határában most felfedett tipikus fémkeresős kutatási nyomokra utalva szükségesnek tartotta megjegyezni: „A fémkereső használatáról 2015 óta jogszabály rendelkezik. Az eszköz használatához engedélyt csak olyan helyre kaphatnak a magánszemélyek Magyarországon, ami régészeti lelőhelyen kívül van. Az engedélyt az illetékes megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hatóságánál lehet kérelmezni. A hatóság pedig minden esetben kikéri a megyei hatókörű múzeum belegyezését. Emellett szükség van a terület tulajdonosának is az engedélyére. Ilyen engedély nem került kiadásra az említett terület kapcsán, tehát az ott zajló ilyen jellegű kutatás illegálisnak tekinthető.”

A múzeum vezetőjétől megtudhattuk azt is, a SZIKM tervásatás keretében végzi majd el a leletmentést az illegális kincskeresők által feldúlt lelőhelyen, ennek az előkészületei már zajlanak. Ugyanitt más kutatást is terveznek, melybe a múzeum közösségi régészeti programjában résztvevő önkénteseket is bevonják. Végül az sem maradhat figyelmen kívül, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala a rablóásatás ügyében megtette a bejelentést a rendőrségnek.

