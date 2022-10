A fehérvári Mihály-napi vásár annak idején olyan híres volt, hogy még Kecskemétről is jöttek ide venni-eladni. A Széna téren, ahol ezeket tartották, ma már nyoma sincs az egykori üzletkötéseknek, ám az ott felépült általános iskolában több évtizedes hagyománya van a Mihály-napi vásárnak. „Széna-téris” módra. Az árusító asztalokká avanzsált iskolapadokon ilyenkor a diákok által készített kézműves termékeket – könyvjelzők, festett poharakba rejtett teamécsesek, papírból hajtogatott őszi zöldségek, gyümölcsök, gesztenyefigurák, színes gyöngyökből fűzött ékszerek, különféle sütemények és így tovább – kínálnak az alkalmi árusok, akik szívesen be is mutatják portékáikat.

- A vásárban nálunk nem a bevételen van a hangsúly, bár van, amit valódi pénzért lehet megvenni, hanem azt szeretnénk megmutatni a kicsiknek, hogyan jön létre egy alku a piacon, hogy megy a vásárlás – mondta Kolatné Kovács Viktória, igazgatóhelyettes, aki hozzátette, náluk az iskolai munkatervben szerepel az év több jeles napja is, amiket alaposabban is körbejárnak a gyerekekkel. A tanév első ilyen jeles napja pedig a Mihály-nap, amire idén is hetek óta készültek.