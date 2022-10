A fővárosi, Fiumei úti hősi parcellában katonai tiszteletadás mellett temették újra a Magyaralmáson elesett honvédeket. Ahogy arról korábban a Fejér Megyei Hírlap is beszámolt, április 25-26-án húsz hősi halált halt magyar katona földi maradványait emelték ki a földből Magyaralmáson temetőjében. A honvédek 1945-ben, a január és március között zajló harcokban, az itteni hadszíntéren estek el.

A legnépszerűbb közösségi oldal erről szóló bejegyzésben úgy fogalmaz Polgár Péter Antal, író, magyarlmási helytörténeti kutató: -Közadakozásból emlékkövet állítottunk egykori sírhelyükön. Ezeket a hősöket október 17-én díszsírhelyen temették újra Budapesten, a Fiumei úti temető 52-es, hősi parcellájában katonai tiszteletadással. Településünket jómagam és Alföldi Gyula képviseltük a gyászszertartáson, ahol ez alkalommal összesen 102 magyar katonát helyeztek örök nyugalomra, köztük vannak a mi hősi halottaink is.

Az eseményről szóló posztban az szerepel, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter azt mondta: -Az illő temetés és a végső nyughely háborítatlansága mindenkinek jár. Különösen igaz ez azokra, akik harcosként a csatatéren esnek el. Aki kötelességtudatból az életét kockáztatja és a végsőnek bizonyuló küzdelemben alulmarad, azt a legnagyobb elismerésnek kell illetnie. A Környe, Akasztó, Magyaralmás, Besenyőtelek, Cinkota, Tiszaörs, Rétság, Budapest, Valkó temetési helyekről elhozott hősök hamvai végre méltó helyre kerülnek, Magyarország ezzel fejezi ki köszönetét és háláját a szolgálatukért.

Beszéltünk a több hasonló témájú kutatást végző és azokról könyvet is kiadó Polgár Péter Antallal. A helytörténész arra a kérdésünkre, hogy milyen volt számára az ünnepélyes újratemetés elmondta: -Szomorú, végtelen szomorú voltam. Elvitték tőlünk azokat a a katonákat, akik 77 évig itt nyugodtak, akkor is, ha csak néhányról tudtuk. Elszállításuk kesernyés szájízt hagyott maga után, hiszen itt folyt ki a vérük és mi befogadtuk őket. Ugyanakkor mégiscsak örültem és felemelő volt, hogy szimbolikus értelemben egy ilyen központi helyre kerültek.

Azonban Polgár Péter Antal szervezésében nemrégiben átadott magyaralmási hősi emlékmű márványlapján 46 név szerepel, így a kutatás folytatódik. A húsz elszállított magyar katona után, várhatóan jövő tavasszal megkeresik azt a másik 26-ot, akik vérüket adták a hazáért, és most még jeltelen sírban nyugszanak. Ezzel kapcsolatban a helytörténész elmondta: -Ha meglesz mind a 26 katona, a sorsuk valószínűleg ugyanaz lesz, mint a mostani húsznak, de mivel a felállított emlékmű hatalmas kőtömbje alá eltemettük személyes dolgaikat, bakancsot, szíjat, némileg itt marad velünk a szellemük