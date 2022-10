A hét utolsó munkanapja a honvédelem jegyében telt a Vasvári Pál Általános Iskolában, kapcsolódva az 1956-os forradalom évfordulójához.

– Úgy gondolom, hogy az 1848-as forradalom és szabadságharc mellett ez a másik legszentebb ünnepe a magyarságnak. Az 56-os fiatalok 48-as énekekkel vonultak utcára. Meglátogatták Bem apó szobrát, Petőfi szobránál szavalt Sinkovits Imre, és amikor este ledöntötték a Sztálin szobrot, és elkezdődött a fegyverropogás, az egész világ döbbenten látta, hogy a magyar fiatalok nem hátráltak meg. Benzinespalackokkal és kézi fegyverekkel harcoltak a szovjet páncélosok ellen. – idézte fel a honvédelmi napon Laczkó Gábor intézményvezető.

A Honvédelmi Sportszövetség támogatásával szervezett Honvédelmi Nap megnyitóján Viza Attila önkormányzati képviselő arról beszélt, a mindenki előtt nyitva álló honvédelmi pálya célt adhat a fiataloknak.

– Az az ország vagy az a nemzet, amelynek tagjai nem képesek az életüket áldozni a szabadságukért, az nem is méltó rá. Az elmúlt évszázadokban bebizonyosodott, a magyar nép, a magyar nemzet méltó és érdemes a szabadságra. Azok a fiatalok, akik harcba szálltak hazájukért, mindig a legdrágábbat adták az élőkért: az életüket. – tette hozzá a képviselő.

A programokban gazdag nap során a gyerekek közelebbről is megismerkedhettek néhány hatástalanított fegyverrel, kipróbálhatták az airsoft és a légpuska lövészetet, s próbára tehették célzó képességüket a kézigránát dobás során. Bemutatóval készült az alkalomra a Fehérvári Tűzoltó Egyesület és képviselte magát a Magyar Tartalékosok Szövetsége is. Az egészséges életmódra nevelés jegyében dzsúdó- és vívásoktatáson is részt vehettek a gyerekek.