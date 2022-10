Természetesen minden tűzoltáshoz alkalmas eszközt kipróbálhatnak, még ha játékos módon is, de persze azt is megtanulják, hogy valódi tűz esetén nem szabad gyermekként odamenni és tüzet oltani, hanem hívni kell a segélyhívó vonalat és azt is tudják, hogy ha valaki kérdezi őket a vonal másik végén, akkor mit kell neki mondani?

Az egyesület elnöke Weiger Lajos minden héten szerdán tanítja hol elméletre, hol gyakorlatra a tanulókat. Immár hét éve zajlik ez az oktatás és egyre népszerűbb, amit az is jelez hogy a 2022/23-as tanévben már 18 gyermek jelentkezett a tűzoltó szakkörre. Tegnap igazán kellemes idő volt az iskolaudvar locsolására, ezért Weiger Lajos elnök, Molnár József önkéntes tűzoltó segítségével, az iskola sportpályáján és a mögötte lévő füves udvaron tanították meg az általános iskolásoknak az alapvezeték kiépítését és ott mutatták meg a sugárcső működését.