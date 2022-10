A nyári olimpiák közül kétségtelenül kiemelkedik Helsinki az érmek száma miatt, amelynek a szobrászművész alkotásával kedden méltó emléket állítanak. Az alkotó, a Kossuth-díjas Melocco Miklós a mű születéséről beszélt, amely már ott magasodik a leendő avatás helyszínén.

– Annyi dicsőség történt a Helsinki olimpián, hogy amikor ez szóba jött, a feleségem azt mondta, erről könyvet kellene megjelentetni – emlékezett az idős művész, korunk talán legnagyobb magyar alkotója. – Arra gondoltam, miért ne lehetne egy könyv az emlékmű? Amely meg van nyitva, szinte lapozható, és rá fér az összes név. Nem Biblia, de egy könyvnek magas rangja van, márpedig egy nagy eseményről könyvet készíteni tisztelettudó munka. Nem az a főszereplő, aki készíti, hanem a könyv maga, és a rajta lévő nevek. Könyv született tehát, emlékmű a Helsinki olimpia emlékére, és aki előtte áll majd, meg is találhatja benne az összes nevet.

Tolcsvay Béla Kossuth-díjas énekmondó verset szavalt a sajtótájékoztatón, majd Döbrentei Kornél József Attila-díjas író szólt.

– Nem szoktam megrendelésre írni, de egy villanás alatt, az ötlet mögötti nagy lehetőség ihlettel töltötte meg a lelkemet – jelentette ki. – Az ember belső egyenruhát hord, amelyre nem szabad szégyent hozni. A magyarság miért ilyen életrevaló, mitől képes felkelni reménytelen helyzetből is? Az ősi életben maradás ösztöne ez. Amikor Csermák eldobta Helsinkiben azt az azóta is keresett kalapácsot, eldobta a lélekben hozzá hegesztett sarlót és kalapácsot is… Az olimpikonjainknak köszönhettük, hogy elénekelhettük a magyar Himnuszt. Meggyőződésem, hogy valami miatt ma is az elveszejtésünkre törnek, de büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, a magyarság megvallásától nem kell félni. Ebben az összekavarodott, vacak világban nagyon fontos kezdeményezésnek tartom ennek az emlékműnek a felállítását, mert ezt a nép is észreveszi, miközben körülöttünk Európában lehetetlen dolgok történnek. A leggyöngébb fátylat is meg lehet fogni úgy, mint a kardot, valamihez tartoznunk kell.

A szervezők elmondták, hogy az avatás napjára Tolcsvay Béla énekmondó dalt, Döbrentei Kornél költő pedig verset írt. A kezdeményezést mindvégig támogató Ismerős Arcok együttes tagjai is ott lesznek a magyar megmaradásért írt zenéjükkel a jövő heti ünnepségen.