Mint azt Katona László, polgármestertől megtudtuk, a Magyar Falu programban öt beadott pályázata volt a településnek, mind az öt pozitív elbírálásban részesült és már meg is valósították mindet. De vegyük őket sorra! Kiépült a 2020-ban újonnan nyitott Endresz György utca és a Vasvári Pál utca csatlakozása, ahol elkészült egy szabványos híd és egy 40 méteres aszfaltozott útszakasz. A temetőfelújításhoz kapcsolódóan megépült egy 12 fülkés urnafal, a zöldterület karbantartására is vásároltak eszközöket és egy kommunális hulladékgyűjtőt, valamint közel 20 régi sírkőből – amelyek között még 1826-ból származó is akad – kialakítottak egy térkőburkolattal ellátott emlékhelyet, amely méltón őrzi a falu hajdani lakóinak emlékét.

Uniós forrásból, közel 50 millió forintból sikerült leaszfaltozni a Bodmért Szárral összekötő, a falu végétől induló mintegy 60 éves, igen rossz állapotú utat. A közel egy kilométeres szakasz felújításának azért van jelentősége, mert Bodméron nincs bolt, iskola, sem óvoda, így ezek miatt többen is átjárnak ezen a belső úton, ami rövidebb és kevésbé forgalmas, mint a 8126-os út. Az úton kerékpársávot is kialakítottak, amit a közelben futó két túraútvonal népszerűségének utóbbi időben bekövetkezett növekedése indokolt. Bodmért és környékét egyre többen fedezik fel. Ugyanez magyarázza azt is, hogy az Endresz utcában egy év alatt gazdára talált az ott kialakított tíz telek.

Folyamatban van a csapadékvízelvezetési projekt 2. üteme, amire az engedélyes tervek már elkészültek, és ha a télen sikeres a közbeszerzés, tavasszal indulhat a munka: 135 millió forintból kimélyítik a záportározót, hogy növeljék a befogadóképességét. A Bodméri-víz medrét, amely 940 méter hosszan húzódik a falu főútja mellett, előregyártott beton elemekkel burkolják ki. Ez gyorsítja a nagyobb esők után lezúduló víz elvonulását, egyben védelmet nyújt a településen a talajfolyósodás ellen. Fut a faluház energetikai felújítására megnyert, szintén EU-s pályázat, amelyből kicserélik a nyílászárókat, szigetelik az épületet, amire napelemeket is felszerelnek.

- Itt tartunk most, de megvannak már a következő 5-10 évre is a terveink. Keressük a lehetőségét egy újabb utca kialakításának. Ehhez azonban már stratégiai tervezés, a falu utcastruktúrájának átgondolása szükséges. Szeretnénk, ha Bodmér lakossága meghaladná a háromszázat, amit újabb telkek kialakításával el is érhetünk. Ez nemcsak nekünk fontos, de annak a helyi vállalkozónak is, aki boltot készül nyitni a településen és ahhoz, hogy hosszú távon meg is maradjon, kellenek a vásárlók. A jövőben a szennyvízhálózatunk bővítésén is el kell gondolkoznunk - zárta a polgármester.