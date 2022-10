A közösségi háztól a vámpírok, zombik, póklányok, csontvázak, múmiák és további kedvesen rémisztő társaik az Úrhida-szelfiponthoz vonultak néhány (vagy hatvan!) közös fotó erejéig. Aztán irány a tájház! Jut is, marad is – vélték Erikáék az édességek tekintetében, de a sok-sok finomság pillanatok alatt elkelt, még talán azt sem tudták végig mondani, hogy: Happy halloween! Ugyancsak gazdára találtak Andrea saját készítésű „szellemes” kitűzői, zsákbamacskái is. Dóri kalapjába, hogy, hogy nem, még egy méretes fekete denevér is belegabalyodott.

A hiedelem szerint október utolsó napján a legvékonyabb a választóvonal az élők és a holtak világa között. Az eltávozott lelkek ilyenkor útra kelnek. A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, s mára az egész világon elterjedt. Hazánkban is divattá vált a mindenszenteket megelőző napok bulizós, játékos hangulata, főleg a gyerekek kapnak előszeretettel az alkalmon, hogy boszorkányos és ijesztő ruhákat öltsenek, kivájt tökökből lámpásokat készítsenek, de a felnőttek sem mennek a szomszédba egy kis bolondságért.

Jelmezbe bújt Úrhidán is kicsi és nagy ismét, hogy némileg összezavarják ezzel a rossz szellemeket…

A halloween-i felvonulás fináléja a szabadidőparkban máglyaégetéssel, meleg teával és forralt borral várta a sokaságot, és gazdára találtak a borzasztó süti verseny díjai is. Az Undi guszti sütemény vérpiros szőnyegéből fürge ujjak, szemgolyók, egérfejek kandikáltak ki, a fekete Boo tortán szellemek és denevérek trécseltek. Az első helyezett végül Moharasné Németh Viktória Tökfej tortája lett (a teteje répatorta, az alja vörösbársonytorta). A zsűri, Soós Tamás, Szabó Zoltánné Erika és Szalainé Kötél Ildikó a gyerekek véleményét is kikérte a döntés során.