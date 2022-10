Hetedik éve folytatódik a hagyomány: Fehérvár – egyik – bölcsője hamarosan új lakóját köszöntheti. A SZÉNA Egyesület – a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány székesfehérvári képviseleteként – hirdetett pályázatot Fehérvár bölcsőjére, melyre gyermeket váró párok, családok pályázhattak.

A fából készült bölcsőt immáron huszadik alkalommal adták át egy gyermeket váró családnak, akiknek gyermeke addig használhatja a ringatót, amíg gyermekük ki nem növi.

Magda Fanni és Magda István decemberre várják második gyermeküket

Fotós: Nagy Norbert / FMH

– Az egyesület nagy hangsúlyt fektet a kisgyermeket vállaló családok támogatására, melynek kiváló példája ez a bölcső, mely egyben jelképe Székesfehérvár családbarát szemléletének is. A cél nemes: a gyermekvállalás ösztönzése és az, hogy a várt gyerekek megszülethessenek. Ez az alapítvány és az egyesületünk mottója. Az elmúlt évek nehézségei ellenére szerencsére sok gyermek születik, és bízunk benne, hogy ez így is marad. – fogalmazott a bölcső átadóján Bálesné Elekes Rita, a SZÉNA Egyesület elnöke.

– Egy gyermek születése talán a legnagyobb öröm ami történhet egy édesanya életében. Ebben a bölcsőben a kisgyermek is jobban tud pihenni, jobban tudnak pihenni a szülők is, ezáltal még kiegyensúlyozottabb lehet a család. – tette hozzá Deák Lajosné önkormányzati képviselő.

A gyermekvállalás és a család jelentőségét szimbolizáló bölcsőt ezúttal Magda Fanni és Magda István vihette haza, akik december 5-ére várják Hanna lányuk kishúgát, Juliannát. A ringatóval együtt egy fotóalbum is vándorol, mely a bölcső korábbi „lakóiról” készült fotókat és egy-egy kedves gondolatot tartalmaz.