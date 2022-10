Frissen Fejérből 52 perce

Hamarosan felállítják az új haranglábat a Béla úton

Nemcsak az idő vasfoga rágta a Béla úti Köztemető monumentális haranglábját, hanem farontó bogarak is kivették a részüket a feladatból. Ehhez jött még a sok csapadék, és a festéket is felmaró UV sugárzás. Így történhetett meg, hogy az a szerkezet, mely már annyiszor megkondult szeretteink temetésén, most csendesen eldőlt, igaz, irányítás mellett, és ha nem is Szent Mihály lován, de őt is elkísérték utolsó útjára.

Palocsai Jenő

Amint felállítják, újra kondulhat a lélekharang, melynek magasból induló hangja hosszan elnyúlik a holtak városa felett Fotós: Palocsai Jenő / FMH

A régi helyett elkészített új harangláb már a helyszínen áll, felbakolva, lefestve és a városgondnokság szakemberei az utolsó simításokat végzik rajta. Ha minden a terv szerint halad, akkor talán már a héten elkészülnek a cserével kapcsolatos munkálatokkal, de mindenszentekre már biztosan a megszokott rend lesz a temetőben, tudtuk meg Bozai Istvántól. A városgondnokság vezetője elmondta: -A régi teljesen elkorhadt, így balesetveszélyessé vált. A temető karbantartására minden évben kapunk egy összeget, amiből ebben az évben bruttó 14 milliót fordítottunk a harangláb cseréjére. Azt is megtudtuk, hogy maga a harang a régi lesz, így bármennyire is fáj a hangja sokunknak, közben valahol megnyugtató, hogy van valami, ami örök. Fotós: Palocsai Jenő / FMH

