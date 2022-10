A nádasdladányi Pintér Dóra és Kocsis Máté vezetésével egy lelkes csapat hosszú hónapok óta dolgozott azért, hogy hatásos figyelemfelhívó táblák kerülhessenek ki a helyi óvoda és iskola mellé, ahol igen nagy az átmenő autóforgalom. Amint korábban megírtuk, Dóra levelére, amelyben azt tudakolta, lehetne-e ezen a szakaszon valamilyen forgalomlassító megoldást kivitelezni, a Magyar Közút nagyjából azt a választ adta, hogy mivel még nem történt komolyabb baleset egyik közintézmény előtt sem, semmi nem indokolja, hogy bármilyen lépést tegyenek ezügyben.

Ugyan került ki korábban az út mellé figyelemfelhívó tábla, de ezt nem nagyon vették figyelembe az erre járó autósok, ezért többen összefogva úgy döntöttek, hogy megkísérelnek szemmagasságba kihelyezni 1-1 táblát az óvoda két oldalára, amit a Magyar Közút engedélyezett is.

Dóra kisfia, Nimród vállalta, hogy a készülő táblán az ő fotója figyelmezteti, kéri majd az autósokat arra, hogy lassítsanak. A Jenőben lakó Kővári-Vágner Rudolf elkészítette a profi, műtermi fotókat, Kocsis Máté koordinálásában elkészültek a táblák és most ki is kerültek az út mellé, egyelőre az óvodánál.

Az iskola elé tervezett táblákkal kapcsolatban Kocsis Máté még várja a választ a Magyar Közúttól, amint a jóváhagyás megérkezik, akkor ott is a helyükre kerülhetnek majd a figyelemfelhívó táblák, ugyanis az ehhez szükséges pénzt is összeadták a nádasdladányiak. Gratulálunk a lelkes szülőknek és a helyieknek, hogy így összefogtak, az autósokat pedig ezúton is arra kérjük, vigyázzanak az ide érkező, innen távozó gyermekekre!