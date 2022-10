A vitézlő fejedelem mindnyájunk számára példamutató hazaszeretetét kívánja hirdetni a szombat délelőtt átadott emlékmű, melynek ünnepélyes leleplezésén Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, Cser-Palkovics András polgármester és Illyés Endre, a Béri Balogh Ádám Baráti Kör elnökhelyettese mondott beszédet.

Szakadó esőben indult a nap Fehérváron, de ahogy mondani szokták, a felhők felett mindig süt a nap, így a fél 11-es kezdésre már derűsebb, mosolygósabb arcát mutatta az idő. „Az Isten is velünk van!” – jegyezték meg többen a tömegből. És valóban, Nagy Benedek szobrászművész munkájára pillantva ez a kijelentés még inkább értelmet nyert! Így történhetett, hogy a jelenlévők szívében-lelkében is kisüthetett a nap ezen a délelőttön a fejedelem jelmondatát elolvasva: Istennel a hazáért és szabadságért!

Erre utalt beszédében Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, az esemény fővédnöke is. Kiemelte, hogy történelmünk ápolása minden körülmények között fontos, sőt, nehéz időkben a legfontosabb, hogy a múltból lelki erőt meríthessünk. Így nem véletlen, hogy a megyeszékhely utcái történelmi személyiségek neveit viselik, ezzel is őrizve a városhoz szorosan kapcsolódók emlékét és éltetve tovább a helyi lakosság emlékezetében. Mint mondta, a Rákóczi utcában felállított és átadott emlékmű is egy máig ható, a jelenkor emberének is fontos jelentést hordozó üzenet közvetít magában, amely a Rákóczi Szövetség jelmondatával kiegészülve tökéletesen leírja II. Rákóczi Ferenc szellemi örökségét: Istennel a hazáért és szabadságért, a magyarság szolgálatában!

Cser-Palkovics András polgármester ünnepi gondolataiban méltatta és megköszönte mindazok támogatását, akik hozzájárultak valamilyen formában Nagy Benedek szobrászművész alkotásához, amely immáron örök időkön hirdetheti életművét, hazaszeretetét. A városvezető elmesélte, hogy itt, a szobor mögötti lakóépület nyolcadik emeletén nőtt fel, így számára külön öröm és megtiszteltetés, hogy ma többekkel együtt felavathatja ezt a műremeket és vele együtt ezt új parkot is, amelynek központi eleme a Rákóczi fejedelem szellemiségét mintázó bronzalkotást.

A szobor átadásánál jelen voltak a kezdeményező Béri Balogh Ádám Baráti Kör tagjai: Póczos Géza elnök és Illyés Endre elnökhelyettes is. Utóbbi beszédében emlékeztetett, hogy milyen hosszú, viszontagságos, ám egyszersmind örömteli út vezetett el a mai napig. Érzéseivel a szívekhez szólt, nemes egyszerűséggel kimondott közvetlen szavai olykor a meghatódottság könnyeit csalták ki a jelenlévőkből, köztük a már említett Nagy Benedek szobrászművészből is, akiről – mint megtudtuk – mellszoborról szó sem lehetett, hiszen a fejedelem csakis lovon, méltóságos tartásban ábrázolható! – emlékezett vissza Illyés Endre a felkérés pillanataira, majd hozzátette, ezt követően a Honvédség és Társadalom Baráti Körrel összefogva közadakozást indítottak, amelyhez az önkormányzat és a város vezető cégei mellett mintegy százan csatlakoztak a felhíváshoz, és támogatták a megvalósítást, az adományozók neveit pedig az alkotás hátoldalán található névtábla hirdeti.

Névtábla, amely az adományozók nevét hirdeti.

Fotós: Kecskés Zoltán

Ezt követően került sor az emlékmű megáldására és megszentelésére, majd a szervezők – a Béri Balogh Ádám Baráti Kör, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör és Székesfehérvár önkormányzata – és a jelenlévők elhelyezték az emlékezés virágait.