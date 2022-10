A mozifilmet megelőzte az Arany János-emlékév pályázatára született animációs sorozat, amelyet 2021-ben a Duna Televízióban mutattak be nagy sikerrel. A Toldi-mozit a napokban kezdték el vetíteni, így a fehérvári közönség is az elsők között láthatta a 107 perces magyar animációs filmet, melynek figuráit és képes forgatókönyvét is Jankovics Marcell rendező álmodta meg még a sorozat készítésekor.

A Toldi-sorozatot úgy tervezték, hogy abból később egész estés változat is születhessen. Az ebbe szánt pluszjeleneteket Jankovics Marcell még tavaly májusi halála előtt meg tudta rajzolni. A bivalyerős főszereplő története itthon mindenki számára ismert, hiszen nincs olyan magyar ember, aki ne tanult volna Arany János Toldijáról az iskolában.