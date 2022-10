A bejegyzése így szól: „November 1-én szeretnék egy kis segítséget nyújtani a településen élő idős, nehezen mozgó embereknek, hogy kényelmesen eljussanak a temetőbe szeretteikhez. Természetesen DÍJTALANUL! Igény esetén, kérem telefonon keressenek és állok rendelkezésükre (06706394664)" – olvasható.

A hétköznapi hős nem más, mint Molnár Tibor, fehérvári lakos, akinek a megszólaltatásában közös ismerősünk, Szegi Emma, Kaba polgármestere volt a segítségemre. Ahogy Tibor fogalmazott, nem az öt perc hírnévél csinálja, hanem mert szeretne segíteni azokon, akik rászorulnak.

A képen látható autóval szeretne segíteni Molnár Tibor az idősebbeknek, hogy biztonságban eljussanak a temetőbe.

– Számomra, és sok korombeli számára egy ilyen gesztus teljesen hétköznapi, természetes dolog. Például Szegi Emma polgármester általános iskolai osztálytársam volt. Az ő élete is jó példa erre. Ő igazán a szívén viseli a környezetében élők sorsát! Ahhoz képest, amit én felkínáltam szinte semmi – kezdte beszélgetésünket, majd szerényen és meghatóan beszélt a mára már szinte teljesen kiveszett emberi jóságról.

„Sajnálom, hogy manapság ez különlegesnek számít!"

– A párom és én egyszerű gyári munkások vagyunk. Robotolunk folyamatos 3 műszakban. Megragadunk minden túlóra lehetőséget, hogy néha olyasmi is kerüljön az asztalra, amire sokszor csak vágynak a gyerekeink. Szerény körülmények között neveljük mindhármukat. Azt el kell mondjam, hogy semmi tudatosság nincs a felajánlásomban, ha csak az nem, hogy számukra is jó példát mutassak. Szerintem pedig nem nagy dolog. Aznap éjszaka dolgozom, hiszen a folyamatos munkarendben nincs ünnep. Az autó megvan, városon belül pedig az üzemanyag költsége elenyésző, ahhoz képest, ha közben láthatok pár mosolyt, ha a közben megismerhetek pár jó embert is, az számomra is öröm! Igazából azt sajnálom a legjobban, hogy manapság ez különlegesnek számít! – tette hozzá Molnár Tibor, aki a végén csak szerényen annyit tett hozzá: „mert adni jó!"