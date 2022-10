A felújítás már igencsak ráférne a kis lélekszámú Szabadhídvég református templomára, de még ebben az állapotában is megigéző látványt nyújt.

A templom kapuja előtt körös-körül autók parkolnak és népes tömeg beszélget az utcán, bebocsátásra várva. Első pillanatra a tudatlan arrajáró azt hinné, esküvő készülődik, csak az fehérbe öltözött arát nem látni még. Szó sincs róla. A hagyományokhoz híven, idén is találkozóra gyűlnek a Hídvégről, Szabadhídvégről elszármazottak.

Nem is lehet csodálkozni a kisebb tömegen. A 12 éve minden évben megtartott találkozón, 90-100 vendég mindig részt vesz. Most sincsenek kevesen, bár az elmúlt években a koronavírus-járvány ugyan megtizedelte a létszámot, így is szép számmal voltak jelen ezen a megható ünnepségen. Azt mondják szívet cserél, aki hazát cserél. Valójában bárhol is éljünk a világban, szülőföldünkre mindig otthonunkként gondolunk.

Az ünnepi ceremóniának otthont adó református templom nemrégiben kapta meg a megújult tetőszerkezetet.