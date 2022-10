Péntek László 1970-ben került Polgárdiba, és a Polgárdi Református Egyházközség lelkipásztoraként folytatta áldásos munkáját, ahol csaknem 40 esztendőn keresztül, egészen nyugdíjazásáig szolgálta az egyházat és a polgárdi híveket. Mint írják, a gyermekek és a fiatalok mindig is nagyon közel álltak a szívéhez. Ezért nem véletlen, hogy gyülekezeti munkájával, rengeteg program, tábor szervezésével aktív szerepet vállalt az ifjúság nevelésében, a fiatal közösségek kialakításában Polgárdiban. 1990-1994 között önkormányzati képviselőként is segítette a település munkáját. 2000-ben Polgárdi Város Díszpolgári címmel tüntette ki, amit büszkén viselt. 2003-ban a Mezőföldi Református Egyházmegye közössége esperessé választotta. 2009-től nyugdíjas éveit töltötte, azóta is folyamatosan részt vett a városi rendezvényeken, az egyházmegyei és a közösségi életben. Az ifjúság, a gyülekezetek terén végzett áldozatos munkáját, a dunántúli reformátusságért végzett szolgálatát 2011-ben Pro Pannonia Reformata díjjal ismerte el a Dunántúli Református Egyházkerület. Öt gyermeke, tizenkettő unokája, rokonai, barátai és Polgárdi Város lakói előtt tartalmas életútjával szép példát mutatott.