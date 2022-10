A diáktanács kapcsán elmondta: fontos része az a fiatalok összefogásának, a vélemények eljuttatásának, ötletelésnek, javaslattételnek s újabb hagyományok megalapításának.

– A városháza díszterme közösségünk legfontosabb terme, egyrészt mert összefogja a közösséget és szimbolizálja is azt, másrészt pedig a város életében meghatározó, legfontosabb döntések itt születnek – fogalmazott a város vezetője, hozzátéve, hogy ezáltal a képviseleti demokráciának ez a központja, amely a város szolgálatát is jelenti. Ugyanilyen szolgálatra kérte fel a szavazni, illetve elnökségre, alelnökségre készülő fiatalokat is. – Éljétek meg lehetőségként, felelősségét is érezzétek s egyúttal élvezzétek is, mert lehet ezt a munkát szeretni. Érezni fogjátok, milyen jó dolog véleményt formálni s kihasználni ennek a lehetőségét. Azt kérjük, csatornázzátok be a fiatalok véleményét, akár a városvezetés irányába is – tette hozzá.

Fotós: Kiss László /ÖKK

Az alakuló ülésen három elnökjelölt közül választottak a diákok: indult a posztért Csüri Bence Ferenc, Musicz Amira és Szabó Vivien Bernadett. Mindannyian bemutatkoztak, bemutatták elképzeléseiket, programjukat a szavazóknak. A választáson 35-ből 22 szavazatot Csüri Bence Ferenc kapott, így – ahogy tavaly, úgy idén is – ő lett a 2022/23-as tanév fehérvári diáktanácsának új elnöke. Megválasztásakor megköszönte a bizalmat, s elmondta: – Remélem, minél jobb évet tudunk zárni s minél több programot meg tudunk valósítani.



Három alelnököt választottak továbbá: a szakképzési centrum képviseletében Sárközi Bence (Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola), a tankerületi iskolák képviseletében Kiss Benigna (Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium), az egyházi és alapítványi intézmények képviseletében pedig Szabó Vivien Bernadett (Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium) nyerte el a tisztséget.