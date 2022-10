Bár ez a hagyomány talán kevésbé ismert nálunk Magyarországon és a megyében, és nem gyökerezett meg úgy, mint a töklámpás készítés, ám egyre népszerűbb. Nem kivétel ez alól már Igar községe sem, ahol az egyre nagyobb divatnak örvendő tradíciót is átvették, örömet okozva ezzel a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt. Ahogy a felhívásunkban is olvasható: „Idén is várjuk a falu apraja-nagyját egy mókás halloweeni jelmezes felvonulásra!"

Ahogy azt az egyik szervezőtől, Szabó Róberttől megtudtuk, akiről már korábban egy hosszabb interjút is olvashattak a FEOL hasábjain, jó maga is nagy szenvedéllyel hódol ennek a hóbortnak, mivel úgy gondolja, ez az alkalom is tökéletes arra, hogy összehozza az igariakat.

– Már tavaly is hatalmas érdeklődés volt az alkalom iránt, így úgy gondoltuk miért ne, idén jöhet a folytatás – kezdte beszélgetésünket majd a részletekbe is beavatta portálunkat.

– Mindenképpen van egy varázsa úgymond. Különlegessége, hogy fiatalok és felnőttek együtt járják végig a falut ijesztőbbnél ijesztőbb jelmezekben, cukrot és csokit remélve ezért cserébe. Az érdeklődőket jó hangulattal várjuk, azonban fontos, hogy részt venni csak jelmezben lehet. Az esemény október 30-án, vasárnap 16 órától lesz. Gyülekező az igari postánál. Kérjük, aki részt szeretne venni a „Csokit, vagy csalunk!” játékban, az nálam vagy Hadi Éva alpolgármesternél tegye meg. Mókázásra fel!