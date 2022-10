A döntéshozatal végén Fenyves Pétert kérdeztük, hogy ez mit is jelent a gyakorlatban? A polgármester elmondta: - A gyermekintézmények működése változatlan marad, vagyis bölcsődék és óvodák továbbra is működhetnek. A testület december 31-ig biztosította ezen intézmények számára a megfelelő forrást, így a felmerülő többletköltségekre is. Utóbbi miatt természetesen módosítani kellett a költségvetés néhány sorát is.

Mint kiderült, közben a már megkezdett közterületi fejlesztések is mennek tovább a maguk útján, és ezt a testület is segíti döntéseivel. A város vezetője úgy fogalmazott: - A járdaprogramról is hozott döntéseket a testület. Jelenleg 20 járdaszakasz építését tervezzük. Ezeknek megvannak már a tervei és erre biztosított forrást a testület. Mivel a pénz és a tervek is megvannak, indulhat a közbeszerzés.

Ebben a hónapban még egyszer biztosan összeül a testület. Október 26-án egy intézkedési terv készül arról, hogy mi lesz november 1-től, ugyanis a város csak október utolsó napjáig tudta vállalni a Wekerle Sándor Szabadidőközpont uszodarészének fenntartását. Az, hogy mi lesz a sokak által látogatott, számtalan sportolónak elengedhetetlen létesítménnyel, az nagyban függ attól, hogy a kormányzat, illetve a Sportállamtitkárság mit tud javasolni az október 20 utánra tervezett tárgyalásokon. Ott fognak egyeztetni az Úszó Nemzetről Programról, illetve azon belül az uszoda szerepéről, működéséről.