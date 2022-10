Az ötlet régen megfogant már Juhász Csaba polgármester fejében, az első alkalom megrendezésére azonban csak most adódott lehetőség. A magbörze célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a magokban rejlő sokszínűségre, a régi tájfajták megőrzésének fontosságára, vagy a ritkaságok szaporítására. – Tordason még ma is sokan virágosítanak, kertészkednek. Jellemzően persze az idősebb korosztály, de azért fiatalok is akadnak szép számmal – árulta el Milichovszky Emőke, az önkormányzat munkatársa, a program egyik szervezője.

A Hangya Művelődési Ház nagytermébe november 12-én 8 és 11 óra között tartják az I. Tordasi Magbörzét, amelyre elsősorban tordasiakat várnak: azon hobbikertészeket, akik szívesen mutatnák be és bocsátanák cserére a saját termesztésű növényeik – virág, zöldség, gyümölcs, fűszernövény vagy akár gabonafajta - szaporítóanyagait, legyen az hagyma, gumó, mag, hajtás vagy palánta. Olyanokra számítanak, akik több éve vetik, ültetik saját növényeiket, jól bevált fajtáik vannak, esetleg olyan különlegességek is, melyek kereskedelmi forgalomban nem kaphatóak. - A részvétel feltétele a saját szaporítóanyag, illetve nagyon fontos, hogy cseréről van szó, nem pedig pénzért árusításról! – tette hozzá a szervező. A tapasztalat sem hátrány, hogy a szaporítóanyag mellé információkat is adhasson, illetve kaphasson a cserélő.

A magokat lehet ömlesztve, pl. befőttesüvegben vinni, ez esetben hasznos, ha kisebb zacskókat is tudnak biztosítani a cserélők számára. Előre összeállított magcsomagokkal is érkezhetnek. Fontos, hogy az adott magra, gumóra, hagymára, stb. írják rá a fajta nevét, típusát, esetleg színét, és a gyűjtés évét. Ha van fotó a növényről, érdemes azt is vinni. A szervező önkormányzat asztalt biztosít, de a létszám felmérése miatt előzetes foglalás szükséges, amit megtehetnek a [email protected] e-mail címen, vagy a 06 30 744 0749 telefonszámon.