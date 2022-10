Dunaújvárosban régóta tervezik már a városba érkezők köszöntésére szolgáló táblák cseréjét. Az egyik körforgalomban már le is bontották a korábbi üdvözlőt, a DVG Zrt. műhelyében pedig hamarosan az új váz is elkészül. Az új táblára vonatkozóan több terv is készült, melyek közül a lakosság választhatja ki, melyik verzió kerüljön a körforgalomba, idővel pedig a város különböző bejárataihoz.

A tervek különböző, a városra jellemző szimbólumokat, épületeket ábrázolnak. Összesen négy verzió látható a város önkormányzatának közösségi média oldalán, a lakosságnak pedig nincs más dolga, mint rányomni a like gombra az alatt a terv alatt, amelyik a legjobban tetszik nekik. Végül pedig az a grafika kerül majd a táblára, amelyik péntek délig a legtöbb like-ot kapja.