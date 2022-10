- Az ősz nem azt jelenti, hogy vége van a munkának – szögezte le Tóth István, Gárdony polgármestere azon a keddi sajtótájékoztatón, melyen bemutatták a város legújabb – lakossági igényeket kielégítő - fejlesztéseit. A munkálatok jelentős része ugyanis az őszi időszakban fejeződik be vagy éppen kezdődik meg Gárdonyban – tette hozzá a város vezetője, hangsúlyozva: évek óta készülnek arra, hogy Gárdonyból élhető kedves kisvárost faragjanak.

- Kisebb-nagyobb beruházásokat önerőből valósítunk meg, melyek a gárdonyiak komfortérzetét fokozzák, s új lehetőségeket nyitnak számukra – fogalmazott Tóth István, majd felsorolta az őszre várható fejlesztéseket: a Bóné Kálmán utca és a Cziczó köz felújítását, a Bóné csomópont átalakítását, a Határárki kikötő területrendezését, számos gárdonyi utca felújítását és gyalogosátkelők létesítését. Mindezek mellett a leglényegesebb azonban talán a Gárdonyi Géza utcai orvosi rendelő kialakítása, valamint a strandok megújulása.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő összegezte a gárdonyi munkálatokat: a mostani fejlesztések 462,2 millió forint fejlesztést jelentenek a település életében, melyből 290 millió forint javarészt saját forrásból származik.

- Amikor a településen élő lakosság olyan fontosnak tartja egy fejlesztés megvalósulását, hogy maga is hozzájárul, akkor egészen nyugodtan mondhatjuk azt, hogy saját fejlesztés – fogalmazott a képviselő, utalva a nyaralók által használt utcák megújítása, melybe ők is beszálltak. - Ha megnézzük: parkolók, járdák, közlekedési csomópontok, kikötő, közterület, útfelújítás, gyalogátkelő, világítás, strand és orvosi rendelő valósul meg… - sorolta a képviselő, elismerve: párját ritkító az, ahogy Gárdony fejleszti városát – fogalmazott, s hozzátette: - A mai világban ilyen mértékű saját önerőt biztosítani fejlesztések mellé, mint ahogy azt Gárdony teszi, csak átgondolt fejlesztési politika mellett lehet.

Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke hozzátette: egy ilyen nagyságrendű település esetében példás gazdálkodást mutat az, hogy erre képesek. De ami fontosabb a nagyságrendnél, az a helyi, települési igény – tette hozzá, s kifejtette, mire gondol: - Tó-környéki települési lakosként látom, hogy gyakran a „helyi igény”-ként megfogalmazott kritika nem biztos, hogy „helyi” és nem is biztos, hogy „igény”. Egyre többször érkeznek ugyanis vélemények, főleg a közösségi oldalakon, amelyek gazdái talán még sosem tették be a lábukat a településre, s mégis megmondják, mire van szükségük a településen élőknek. Ezek a fejlesztések azonban egyértelműen mind olyanok, amelyek a legfontosabb és leggyakoribb lakossági igényt elégítik ki.