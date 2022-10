A Fejér Megyei Polgárőr Szövetség a napokban felkészítő értekezletet szervezett a 12 járási polgárőr koordinátornak Velencén – tájékoztatta lapunkat Csató József, a megyei polgárőr szövetség sajtóreferense. Cseh István, a megyei szövetség elnöke köszöntötte a résztvevőket, köztük Túrós Andrást, az Országos Polgárőr Szövetség elnökét. Amint elhangzott, az infláció, a megnehezedett gazdasági körülmények és az energiaválság közepette sokkal nehezebb lesz elvégezni a feladatokat. Fontos cél az eddigi eredmények megtartása, a takarékosság, a gyalogos, kerékpáros közterületi szolgálatok bővítése, gyakoribbá tétele a megnövekedett üzemanyag árak miatt.

Az utóbbi időben Fejér megyében több önkormányzat csökkenti vagy megszünteti a polgárőr egyesületek anyagi támogatását, a megnehezedett gazdasági helyzetre, körülményekre való hivatkozással. Ezért az adott településeken működő vállalkozásokkal, cégekkel meg kell kísérelni a kapcsolatok felvételét, fel kell ajánlani a polgárőrség segítségét, a támogatás elnyerése reményében.

A találkozón az is felmerült problémaként, hogy a közvilágítással való takarékosság – azaz ha egy településen hamarabb lekapcsolják a közterületi világítást - jelentősen hozzájárulhat a bűnözés, például lopások, betörések növekedéséhez. Ezért nagyon fontosak lesznek a közterületi járőrözések.

Amint Túrós András és Cseh István is hangsúlyozta, a polgárőrségre a jövőben is nagy szüksége lesz az állampolgároknak. A jövőben is rész kell vállalniuk a megye polgárőreinek a határvédelmi feladatok ellátásában, az illegális migráció megfékezése érdekében.