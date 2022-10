Az ülés a testület immár legfiatalabb tagjának, Rédei Norbert önkormányzati képviselői eskütételével kezdődött, aki – mint október elején mi is megírtuk – Barlabás András önkormányzati képviselőt váltotta a testületben.

A Sárrét kerékpárút tervezése még idén elkészül, az új biciklis útvonal Úrhida–Sárszentmihály–Székesfehérvár települések között épülne meg. A projekt várhatóan a 2021–2027 közötti uniós támogatási időszakban önt valós formát. A kerékpárút megépítése és későbbiekben a megvalósítása – beleértve a finanszírozást is – az adott települési önkormányzat döntésének függvénye lesz.

Újabb napirendi pontként jó hírek érkeztek a városi uszoda nyitvatartásával kapcsolatban. Ahogy a polgármestertől megtudtuk, a működtetéssel kapcsolatos finanszírozási adatokat a város korábban már az állam részére megküldte. A számítások a december 31-ig tervezett nyitvatartásra és az egész fűtési szezonra is pontos adatokat tartalmaztak. A pénteki döntés értelmében az uszoda december 31-ig állami támogatással nyitva marad; a nyitvatartással kapcsolatos plusz 80 millió forintos költség így nem az önkormányzatot terheli. (Erről itt írunk részletesebben.) A január 1-jét követő időszak ilyen tekintetben még képlékeny, viszont az állam nem zárkózott el attól, hogy a továbbiakban is segítséget nyújtson.

Cser-Palkovics András elmondta, a jelenlegi távhődíjjal számolnak – ami az év végéig érvényes –, de közben, ha kedvezőbb lesz a távhő ára, akkor sok más döntéssel együtt ezt is felülvizsgálják. Emellett tervben van az uszoda felújítása is, a városgondnokság már foglalkozik a tervezési munkákkal. Az uszoda teljes felújítása, energiahatékonyságának növelése a cél, pillanatnyilag ugyanis ez a város legdrágábban üzemelő létesítménye. A felújításhoz be kell vonni külső forrást, olyan banki finanszírozást, melyet az üzemeltetési költségek megtakarításából szándékoznak finanszírozni. A felújítási munkálatok során bővítések is megvalósulhatnak. A strandon található, beépítetlen területre terveznek egy nagy- és egy gyermekmedencét. Az új medencék működését az uszoda gépészete szolgálná ki.

Az Arany János utca 10. szám alatti ingatlanra még nem érkezett ajánlat. Az épület annak idején csere alkalmával került az önkormányzat birtokába. Irodákat terveztek kialakítani benne, de mára okafogyottá vált ez a törekvés, az épület felújítására pedig az önkormányzat nem rendelkezik forrásokkal. Az épületet körülbelül 250 millió forintra értékelte az igazságügyi értékbecslő, ami alatt biztosan nem "adják tovább" az ingatlant.

A közgyűlés elfogadta azt a nyilatkozatot a közoktatási, köznevelési és szakképzési rendszerrel kapcsolatban, amelyet a polgármester nyújtott be. Ebben a városvezető hangsúlyozza, hogy a pedagógusok megbecsülésének és bérezésének egyensúlyban kell lennie, mint ahogy a munkához való körülményeknek is. Támogatja a pedagógusbérek felzárkóztatását a mindenkori, diplomával rendelkezők átlagbéréhez.