Egy picike varjúméretű yorkshire terriert és egy kicsit nagyobb társát sétáltatta a gazdi a Csónakázó-tónál a keddi naplementében. A játszótér mellett szaladgáló, szimatoló kutyusok póráz nélkül élvezték a szabadság ízét, melléjük azonban hamar odalépett egy totyogó gyermek, anyja szalad utána, de mire odaért, már húzta is a plüssnek hitt kisállatot a csöppség. Gazdi részleges felháborodása csillogott a szemében, ám a helyzet az, hogy ez a legkevesebb, ami történhet, ha póráz nélkül engedi kis kedvenceit. Ez csak egy példa a mindennapos helyzetek közül, amiből szerencsére nem lett semmi, mindenki ment a maga útján, talán még tanulságot sem levonva a történtekből. Ám sajnos ennél komolyabb esetek is vannak, amelyek néha csak a lélekben, máskor azonban a kutya vagy az ember testén is mély nyomot hagynak. Éppen ezért vannak azok a bizonyos szabályok, amelyek vonatkoznak a legkisebb kutyára épp úgy, mint a nagytestűekre, imigyen a gyávákra és a bátrakra is.

Ezért tesszük itt most közzé azt a kisokost, amely segít eligazodni a póráz kérdés tekintetében azoknak, akik szeretnék tudni, mik a lehetőségek és mi a törvény.

A legmagasabb szintű szabály

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról van egy kormányrendelet (mégpedig a 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet) annak is a 17. paragrafusának első bekezdése. E szerint „belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.” A második bekezdés szerint pedig „közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.”

Ez tehát a legmagasabb szintű jogszabály, nincs itt mit szépíteni, nem lehet félreérteni, ennél megengedőbb egyetlen önkormányzati rendelet sem lehet. Vagyis magyarul: közterületen póráz.

Lakóhelyünk rendelkezései

Persze érdemes átnézni a lakóhelyünk adott rendeleteit is, hátha vannak még a kutyatartásra vonatkozó szabályok. Megkérdeztük Székesfehérvár önkormányzatát, ezzel a témával kapcsolatosan mivel járulnak még hozzá a „közjóhoz”. Na, ez már érdekesebb képet mutat, és nem szeretnénk találgatni, vajon mennyiben életszerű ez, de a lényeg: van egy rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (mégpedig a 9/2013. (II.19.)), melynek 12. paragrafusában, annak is az e és f pontjában az áll, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás követ el, aki ebet, macskát és más kedvtelésből tartott állatot többlakásos épület közös használatú helyiségében vagy közterületen tart, etet, szabadon enged, illetve az ebet lakóház folyosóján, lépcsőházban, liftben szájkosár nélkül és nem rövid pórázon vezet.

Nagy valószínűséggel ebben a kitételben a társasházi kutyatartók 99 százaléka sáros lenne, valljuk be őszintén. De reméljük, csak abban az esetben tesz valaki emiatt bejelentést az Igazgatási és Környezetvédelmi Irodán, ha valóban veszélyes a szomszédokra, más állatokra nézve az az állat, amelyik szájkosár nélkül mer hazamenni a liftben, lépcsőházban. Persze egy ilyen bejelentésnek is alaposnak kell lennie – tudtuk meg az önkormányzattól: kellenek hozzá tanúk, részletes leírás, időpont, gazda megnevezése.

Közterület önfelügyelettel

Gyakrabban okoznak azonban problémát a közterületi pórázproblémák. Ahogy mindenhol, úgy a fehérvári közterület-felügyelők is csak tettenérés esetén tudnak intézkedni és eljárást indítani, de – teszi hozzá az önkormányzat - szinte mindig elegendő a figyelmeztetés. „A cél elsődlegesen nem a bírságolás, hanem a szabályok betartatása! A Közterület-felügyelet járőröző kollégáinak tapasztalata szerint, ha a helyszínen megjelennek a felügyelők, minden kutyatartó „tudja” és betartja a szabályokat, azonnal használja a pórázt, ha addig nem is tette.”

S hát éppen ez az: leggyakrabban bottal üthetjük a nyomát annak a gazdának-kutyának, amelyik a póráz hiánya miatt okozott kellemetlenséget másoknak.