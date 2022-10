Ahogy arról Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke az ülést követően beszámolt, kilenc esetben kaptak a miniszterelnökségtől úgynevezett visszamutatásról szóló döntési igényt településtámogatás kapcsán. A megyei közgyűlés nyolc esetben döntött úgy: az eredeti projektösszeghez képest 10-15 százalékkal több forrást biztosít. Ezzel egy időben a Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról is döntöttek a közgyűlés tagjai.

Az elnök szerint viszont a legfontosabb ügyben – legnagyobb meglepetésére, egyben szomorúságára – nem foglalt egységes álláspontot a közgyűlés. Molnár Krisztián előterjesztést nyújtott be, hogy minél többen csatlakozzanak a kaposvári polgármester, Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének tiltakozó leveléhez, amelyet az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek címzett. A levél két fő témát érint. Egyfelől kezdeményezi, hogy az ukrajnai háború kapcsán Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági szankciókat, amelyektől leginkább az európai emberek szenvednek – infláció, recesszió, rezsiárak emelkedése –, minél előbb vonják vissza. A tiltakozó levélben Szita ugyanakkor azt is kéri az Európai Uniótól, hogy Magyarország is kapja meg a Covid utáni helyreállítási alapból és a 2021–2027-es uniós időszak ágazati programjainak fejlesztési forrásaiból a hazánknak járó támogatásokat, amiket nemcsak a magyarok, de a lengyelek esetében is politikai okokból visszatartanak.

Molnár Krisztián a közgyűlést követő sajtótájékoztatón azt is elmondta, a tiltakozó levélhez való csatlakozás tekintetében előzetesen azt gondolta, a közgyűlés részéről egyértelmű támogatást kap majd. Ehhez képest az ellenzéki képviselők – az országos politikához hasonlóan – úgy vélték, ebben a két kérdésben nincs tennivalónk, a tiltakozást nem kell támogatni. A közgyűlés végül nélkülük is, a megfelelő többséggel meghozta a petícióhoz való csatlakozásról szóló döntést. Az elnök azt is hozzátette, szeretnék megszólítani a települési önkormányzatokat is, kérve őket, minél nagyobb számban csatlakozzanak a Szita Károly-féle petícióhoz és forduljanak közösen az Európai Bizottság elnökéhez.