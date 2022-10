A munka során 420 tő virágot helyeznek el a közterületen már meglévő egynyári ágyásokba, ládákba, hogy a tél előtt legyen idejük megerősödni és tavasszal a Tordasi utcákat színesítsék. Ezzel egyidejűleg arról tájékoztatott, hogy az egynyári növényeket kiássák és ezek ingyen elvihetőkké válnak. Az évelő növények azonban (pl. muskátli a könyvtár ablakban) nem elvihetők, azok átteleltetés után visszakerülnek majd az eredeti helyükre.

Ezen kívül még az idei őszre terveznek egy növény- és magbörzét is, ahol a feleslegessé vált, túlszaporodott növényeket egymás között cserélhetik a településen élők. Az önkormányzat célja ezzel is elősegíteni, hogy még szebbek legyenek a tordasi kertek, az ingatlanok környéke, így az egész település. Juhász Csaba azt ígérte, hamarosan a részleteket is nyilvánosságra hozzák.