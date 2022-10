Idén 24. alkalommal rendezik meg október folyamán a Világ Gyalogló (Hó)Napját. Céljuk nem más, mint a figyelem felhívása a gyaloglás egészségmegőrző hatására. A benevezett szervezetek 300 helyszínen, 17 000 fővel, több mint 2100 km távot tesznek meg az országban.

A lelkes csóri csapat a hétvégén öt kilométer megtételére vállalkozott. Az útvonalat is gondosan megtervezték, amit a közel 30 résztvevő végül menet közben saját igényére szabott. A művelődési ház elől induló túra így lett a tervezett táv helyett még több mint fél kilométerrel túlteljesítve.

Az időjárás is kedvezett a résztvevőknek. Az égi áldás egészen addig váratott magára, amíg a résztvevők vissza nem érkeztek a kiinduló ponthoz. A kirándulás végén némi vendégség is várta a túrázókat. Zsíros kenyér lilahagymával, fánk, sütemények és üdítő segített visszanyerni a legyalogolt kalóriákat.