A Székesfehérvár Helyőrség Történeti Emlékgyűjtemény adott otthont annak a sajtótájékoztatónak, melynek célja, bejelenteni, hogy a jövőben közösen vesz részt a két szervezet abban a közös ügyben, mely szerint minden magyar állampolgár köteles a honvédelem ügyét szolgálni.

Páli ezredes köszöntőjében elmondta: -Már 2019-ben megkötötte az együttműködést a Magyar Honvédség az Országos Vadászkamarával. Ennek részeként terveztünk egy külön megállapodást a Vadex Zrt. és a 6 Sipos Gyula Területvédelmi Ezred között. Ezt a megállapodást írjuk alá most.

Mint megtudtuk, az okirat, illetve a megállapodás a három fontos dolgot foglal magában. Az egyik az önkéntes, tartalékos rendszer támogatása. Ezt azt jelenti, hogy a Vadex nagy létszámú rendezvényein, programjain, a cég lehetőséget biztosít a megyei toborzó munkának, elősegítve azt, hogy az adott rendezvényen minden érdeklődő megismerhesse az önkéntes, tartalékos szolgálati formát éppúgy, ahogy a szerződéses vagy akár a hivatásos szolgálati formát is.

A területvédelmi ezred vezetője példának hozta fel a Soponyán tartott Országos Vadgasztronómiai Fesztivált. A szeptemberben tartott rendezvénynek több 5 ezer látogatója volt és az ott lévő toborzói, illetve a területvédelmi zászlóalj képviselői által működtetett toborzó pontnak nagy sikere volt a civil lakosság körében is. Páli hozzátette: -Nagy lehetőség nekünk az, hogy a Vadex rendezvényein módunkban áll majd minél szélesebb körben bemutatni a tartalékos rendszerünket, ami a közeljövőben át is fog alakulni és egységes tartalékos rendszerként fog működni.

Az ezredes három alappillért említett a megállapodás kapcsán. Ezek közül a második a honvédelmi nevelés, illetve az ifjúsági nevelésügy. A nyári időszakban nagyon sok iskola, szülő választja a Magyar Honvédség táborait, ahol a gyermekek az ott töltött egy hét alatt olyan élményeket szerezhetnek, amiket büszkén elmesélhet szüleinek, barátainak. Ez a tábor most is tervben van és a helyszín ezúttal éppen a Vadex Zrt soponyai telephelye lenne.

Zárásképpen Páli Zoltán ezredes elmondta: -A szerződés harmadik pontja a lőterek használatáról szólnak. A Vadex rendelkezésünkre bocsátja azokat a lőtereket, melyeket ők használnak, ezzel is fokozva és színesítve a lőkiképzési feladatokat.

Magyaros Gábor a sajtótájékoztatón elmondta: -Nagy megtiszteltetés és öröm volt számunkra ez a megkeresés az ezredes úr részéről. Mi maximálisan elkötelezettek vagyunk a honvédelmi oktatás felkarolása ügyében és személy szerint is úgy gondolom, hogy Fejér megye legnagyobb erdőgazdálkodójaként, az általunk kezelt állami erdőterületek, az általunk működtetett közjóléti területek, az általunk működtetett erdei iskola mozgalom, melynek keretében évente háromezer kisiskolást látunk vendégül, maximális lehetőséget biztosít egy olyan együttműködésre, mint ami most megköttetik. Az a szituáció, ami a szomszédunkban zajlik maximálisan kötelez bennünket arra, hogy mind a toborzást, mind pedig a kiképzés segítsük területeinkkel.