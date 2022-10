Mivel a Székesfehérvári Területi Iroda, a közép-dunántúli régióközpont szerdán nem tart félfogadást, ezért a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) úgy döntött, a három megye pedagógus képviselői október 4-én kora délután gyűlnek össze az Alapvető Jogok Biztosának Rákóczi úti területi irodája előtt, Székesfehérváron. A jelenlévőkhöz elsőként Totyik Tamás, a PSZ alelnöke szólt, aki beszédében több mindennel vádolta a kormányt. Az ő számlájukra írta többek között, hogy a családi pótlék havi összegéből már a menzát sem lehet kifizetni, hogy a második világháború óta most van a legnagyobb pedagógushiány, illetve azzal, hogy a tudás a mai oktatási rendszer működése miatt egyre kevesebbek privilégiuma lesz.

Ezután Bebesi Csaba, a PDSZ Országos Választmányának tagja beszélt, végül Jámbor Ferencné, a PSZ Fejér Megyei Szervezetének elnöke zárta a sort. Tőle tudhatta meg a hallgatóság többek között, hogy a hazai elöregedő pedagógustársadalom medián életkora 53 év felett van. Ő sorolta fel azokat a kéréseket és kérdéseket is, amelyeket az Alapvető Jogok Biztosának címeztek a délután átadott beadványukban, és amelyekre válaszokat is várnak. Kérték, indítson vizsgálatot a köznevelésben tapasztalt jog- és érdeksérelmek miatt, az eredményről pedig tájékoztassa a szakszervezeteken túl a közvéleményt is.

A PSZ és a PDSZ október 5-re, az oktatás világnapjára országos sztrájkot hirdetett, a PDSZ pedig október 14-ére is. Ekkor lesz egy éve, hogy a PSZ-szel közösen megfogalmazták sztrájkköveteléseiket egyebek mellett a sürgős, érdemi bérrendezésről.