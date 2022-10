Ahogy az ország jelentős részen, úgy a Móri borvidéken is régen leszedték már a szőlőt és már hosszú ideje nincsenek tele a kádak sem, hiszen az aszályos időjárás miatt korábban kellett szüretelni, mint ahogy azt a korábbi években megszokhatták. A szüreti felvonulás korábban arra volt hivatott, hogy a kisbíró kihirdesse: A szüret kezdetét veszi. A Vértes oldalának dőlő falu most Magda Milánnak adta a kisbírói posztot és vele a hirdetményt, mely szerint: A szüret a végét veszi.

A menetoszlop résztvevői már vasárnap délben közösen ebédeltek a kultúrház mögötti falukemence előterében, aztán délután kettőkor elindultak a platós teherautók, lovas kocsik, fogatok és az elmaradhatatlan traktorok.

Minden megállónál kidobolta a kisbíró, amit ki kellett, emellett a katolikus templom és az önkormányzat épülete közötti első megállóban kinevezte Fűrész György a falu előjáróit. A polgármester döntése alapján az Erdélyből érkezett Kövend Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője, Nyegre Csaba lett a bíró, míg párja, Szabó Enikő a bíróné.

A bíró és a bíróné, vagyis Nyegre Csaba és Szabó Enikő ülhetett a menet élére

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Aztán folyt a tánc és persze a jó csókai bor, majd tovább ment a menet a Petőfi és az Arany sarkára. Onnan az Ady, majd a Deák utcába fordultak be a különféle járművek és az őket kísérő gyalogosok. Az eddig felsorolt megállóhelyeken éppúgy innivalóval, süteménnyel és nagy szeretettel fogadták a menetet, mint a Kossuth utca közepén és végül a kiindulási, illetve érkezési pontnál, a kultúrháznál.

A táncot, a zenét, a jó hangulatot és a színeket a Barkócaberkenye Néptánccsoport szolgáltatta, míg a szirénahangokat és a kövendi csapat beilleszkedését a Csókakő ÖTE tagjai. Kivételesen a felvonulás részét képezték a helyi polgárőrök is. Ilyen még sosem volt, hiszen eddig minden évben ők biztosították a felvonulás váltakozó helyszínét. Most jelentős számú ifjú polgárőrt toboroztak, akik nagyon fegyelmezetten látták el a feladatukat, míg az öregek most az egyszer szórakoztak. A nyugdíjasklub és a Szent Donát Borrend is felvonult. Utóbbi a meghívott vendégeikkel, a Móri Borbarát Hölgyek Egyesületének képviselőivel közösen.

A nap végén, a hagyományoknak megfelelően megállították a táncosok pár percre az esti félhetes buszt, hogy az utazóközönség is részese lehessen a hangulatnak, majd kezdődött a közös vacsora. Ahogy a forró levest délben, úgy az esti kenyérlángost is Végh György pékmester és párja, Margó készítette.

Aztán hazamentek a legények és a leányok, ki-ki készülve az iskolára és az önkéntes tűzoltók, kövendiek és csókakőiek, elbúcsúztak egymástól, bízva a mielőbbi viszontlátásban.