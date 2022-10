– Magam is hiszem, hogy mai világunkban létfontosságú az emlékezet, mert meghatározza a jelenünket és meghatározza nemzetünk jövőjét – fogalmazott beszéde elején a polgármester, majd így folytatta: – A magyar történelem tele van hősiességgel, hazaszeretettel és fő meghatározója a feltétel nélküli szabadságvágy. A továbbiakban arról beszélt, hogy október 6-án nem csak a kivégzett miniszterelnökre és tábornokokra emlékezünk, nem csak a bátorságuk előtt hajtunk fejet, de ezzel együtt emlékezünk az emberi nagyságra, a példamutatásra és ünnepeljük a tiszta eszmét vállalni kész polgárságot is. Emlékeztetett arra is, hogy bár a vértanúk között volt horvát, szerb, német, osztrák, örmény és magyar, mégis lelkükben mindannyian lelkükben magyarrá lettek, mert értették ennek a nemzetnek a szabadságvágyát, hitték az igazságát és készek is voltak ezért meghalni. Mert tudták és tetteikkel nekünk is megüzenték, hogy a szabadság az egyetlen éltető erő, amelyben kiteljesedhet az ember és a társadalom.

Fotós: Borsányi Bea / FMH

Illés Szabolcs gondolatait követően Molnár Erik színművész idézte fel az aradi vértanúk alakját és utolsó szavait, melyek mellett néhány további, szinte soha nem említett kivégzett hősről is megemlékezett. Az ünnepség végén a megjelentek koszorút és virágokat helyeztek el az emlékmű tövében. Az eseményen részt vett Simon László főispán, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője is.