A bekötőút belterületi szakaszának felújítása alig több mint egy hónappal ezelőtt kezdődött meg. Ahogy azt korábbi cikkünkben megírtuk, a mintegy 1,7 kilométer hosszú útpálya közel 93 millió forintból valósult meg. Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Molnár István a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér megyei igazgatója, Varga Géza és Pásztor József, a helyi Fidesz-csoport és a lakosság képviselői közösen adták át a megújult útszakaszt.

Fotós: Baráth Eszter / Fejér Megyei Hírlap

Október 10-én azonban újabb beruházás indult a településhez kapcsolódóan, megkezdődött a bekötőút külterületi szakaszának felújítása. – Elmondható, hogy egy 1766 méteres belterületi szakaszhoz kapcsolódó, 900 méter hosszúságú úthálózat fog teljesen megújulni. Már láthatjuk, hogy néhány nap alatt mire is jutottak a kivitelezésben – fogalmazott a felújítással kapcsolatos sajtótájékoztatón Tessely Zoltán. Mint mondta, a bekötőút esetében a csapadékvíz elvezetés nyílt árokrendszerben fog megvalósulni. Az útburkolat csiszolását és marását követően pedig két réteg aszfaltot dolgoznak majd be a szakemberek, emellett pedig a KRESZ táblák, az útburkolati jelek és a szakasz elején lévő buszmegálló is megújul. – Olyan minőségben fog elkészülni, amit a Magyar Közút Fejér Megyei Igazgatóság gondozásában készülő úthálózatoknál megszokhattunk – emelte ki Tessely Zoltán.

– A pátkaiak vonatkozásában szerintem ünnepnap a mai. A 8114-es minkét szakasza vonatkozásában fontos lépéshez jutottunk – emelete ki Molnár Krisztián, utalva a belterületi szakasz átadására. Mint mondta, a külterületi útszakasz mintegy 127 millió forintból valósul meg. Molnár Krisztián kiemelte, a megye önkormányzata 1,5 milliárd forint plusz keretet kapott az államtól, mert a korábbi pályázati időszakban rendelkezésre álló keretet időben és szabályosan használták fel a települések fejlesztésére. – Mi azon dolgoztunk, hogy ez a másfél milliárd forint itt maradjon a megyében azon gazdasági helyzet ellenére, amit az elhibázott európai uniós és brüsszeli szankciós politika eredményezett. Sikerült ezt elérnünk. Aki látja most az állami és a nagyobb önkormányzati fejlesztéseket, az tudja, mekkora dolog, hogy ekkora beruházások nem kerülnek, akár ideiglenesen is elnapolásra – emelte ki Molnár Krisztián.

Fotós: Baráth Eszter / Fejér Megyei Hírlap

Molnár István kiemelte, a régi pálya 1976-ban épült, akkor is csak egy felületi bevonatot kapott a szakasz. – Kiviteli tervek alapján készül az útfelújítás, közbeszerzési eljárás eredményeképpen külső vállalkozó végzi a kivitelezést. A műszaki tartalom a felület csiszolómarása után egy változó vastagságú kiegyenlítő réteg és egy konstans vastagságú kopóréteg terítését jelenti – emelte ki Molnár István. Mint mondta, ez a két kopóréteg garantálja majd az út simaságát és megfelelő állapotát, de ahol szükséges egy harmadik réteget is beépítenek. Molnár István kiemelte, jövőhéten már az aszfaltozás kezdődik meg a szakaszon, ami várhatóan november második felére el is készül.