Valamivel fél hét előtt lehetett, amikor megérkeztem az intézmény kapujához. Kint az ősz is már csak a borús, ködös arcát mutatta. Bevallom: fáradt voltam és üres, így, péntek este, közben pedig olyan szomorú gondolatok is hatalmukba kerítettek, miszerint ez az intézmény jövő héttől három hónapig bezárja kapuit. Aztán belépve a könyvtár küszöbén már úgy éreztem, hogy egy másik dimenzióba érkeztem: a stressz az ajtón kívül maradt, a megjelent sok-sok ember pedig mind érdeklődve várta Rostási Szabó Imréné Hegedüs Mária legújabb könyvének bemutatóját.

Csordultig telt a Széna téri Tagkönyvtár erre az alkalomra kialakított nézőtere, így a kezdés előtti percekben érkezőknek – jómagamnak is – már csak állóhelyek jutottak. Kiemelkedő érdeklődés övezte tehát a nagyszerű írónő, a fehérvári lokálpatrióta legújabb elgondolkodtató alkotását – Székesfehérvár ipari helytörténetéből, szövetkezetek címmel –, amely a többi között Demeter Zsófia történész, valamint a fehérvári önkormányzat és a Szent István Király Múzeum támogatásával születhetett meg. A könyvet számtalan korabeli kép színesíti, melynek egy részét a Fejér Megyei Hírlap bocsátotta az írónő rendelkezésére. Külön érdekesség, hogy ezeket az archív felvételeket az egykori kiváló fotóművész, Kabáczy Szilárd készítette. Az írónő könyvében az ipari és szolgáltató szövetkezetek tevékenységét elemzi a megalakulástól (1950-es évek eleje) az átalakuláson át egészen a felszámolásig. S hogy a gondolatok ilyen formát öltsenek, abban a már említett Demeter Zsófia történész támogatta a szerzőt, aki maga is jelen volt az eseményen.

Fotós: Fehér Gábor

A Szent István Király Múzeum egykori igazgatója felszólalásában kiemelte, hogy az alkotás legfőbb erénye, hogy egy nem kutatott, és írott múlttal gyakorlatilag nem rendelkező területtel, az ipari szövetkezetekkel foglalkozik. Ennek okán pedig olyan hiánypótló alkotás született, amelyben az író többek között szemünk előtt találja meg az 1970-es évektől jelentősen növekvő székesfehérvári lakosság ipari ellátó bázisát: a fűtésszerelőtől a fodrászig, az asztalostól a cipészig.

Ezt követően Rostási Szabó Imréné Hegedüs Mária a meghatódottság és a hála hangján szólt a megjelentekhez, hangja többször is elcsuklott az örömtől. A hála apró könnyei és hangjai lettek az ő ajándékai a résztvevőkhöz, illetve az előtte felszólaló Demeter Zsófiához, aki mindvégig támogatta a könyv megírása alatt.

– Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik segítettek engem ebben a két és fél évben, amíg el tudtam jutni a mai napig, nem beszélve az utolsó hétről. Igen necces volt, hiszen sajnos ez a könyvtár hamarosan bezár, így a könyvbemutató időpontja és helyszíne is kérdéses volt, de megoldódott. Köszönöm szépen a könyvtár igazgatójának és vezetőjének, hogy ezt az eseményt lehetővé tették. A hála szó számomra nagyon fontos fogalom. Hálával gondolok vissza mindazokra, akik ebbe a könyvbe szerepelnek. Sajnos sokan már nincsenek köztünk, így azoknak is csak hálás lehetek, akik megőrizték ezeknek az embereknek a múltját, életét és a tevékenységét – emelte ki a szerző, aki elmondta ezt a feladatot több okból is sajátjának érezte, köztük az első munkahelye a Víz- és Fűtésszerelő Szövetkezet miatt is, ahol bár csak négy évig dolgozott, de ez a néhány év meghatározó volt az élete későbbi részére nézve. Ez az időszak pedig alkotásában is helyt kapott. Az írónő bízik benne, hogy saját tapasztalatai és a sok kutatás, beszélgetés után sikerül felidézni a város gazdaságában elfoglalt helyüket, és az ott dolgozók életét. Zárszóként hozzátette, hogy ezzel a könyvvel szeretné segíteni a jövő történészeit abban, hátha találnak majd benne egy-két gondolatot, amit érdemes lesz később kicsit részletesebben kifejteni.