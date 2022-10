A házszámok hiányára a koronavírus járvány idején figyeltek fel, amikor a mentőkkel többször is megesett, hogy nem találták a címet, ahová kihívták őket. Abban az időben jelentek meg az önkormányzatok honlapjain az első felhívások, amelyben kérték a lakosokat a hiányosság pótlására. De vajon mit ír elő pontosan a törvény, büntethető-e, ha az ingatlantulajdonos elmulasztja a kötelességét, illetve van-e ember arra – pláne a kisebb vidéki önkormányzatoknál -, hogy ellenőrizzék, a felszólított személy kitette-e a házszámot az ingatlanára?

A tulajdonos kötelessége kitenni

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonos feladata, hogy feltűntesse a házszámot. A házszám nem más, mint a belterületi ingatlanoknak (épületeknek és a beépítetlen telkeknek) a velük érintkező közterület(ek)re, utcára megállapított sorszáma. A közterületek elnevezésének, valamint a házszám-megállapításának a szabályait minden esetben a helyi önkormányzatok szabályozzák.

- A valóságban, legalábbis nálunk, a házszám kihelyezése „önkéntes” alapon megy, mivel az önkormányzatnak nincs kapacitása arra, hogy külön foglalkozzon a kérdéssel. Sajnos a házszámozás tekintetében egyéb problémák is felvetődnek, mert olyan utcáink is vannak, ahol még a jobb és baloldal sincs megkülönböztetve. Kérdéses esetekben az önkormányzat házszámigazolást ad ki a tulajdonosnak, ha szükséges – mondta el kérdésünkre Venicz Anita, Sárbogárd címzetes főjegyzője. Hozzátette, Sárbogárdon a házszám hiányának pótlására leginkább kampányszerűen szokták felszólítani az ingatlantulajdonosokat, amikor erre vonatkozó bejelentés érkezik pl. a mentőktől. Az is kiderült, hogy éppen emiatt büntetni sem tudnak a hiányosságért, de nem is ez a cél. Csak a lakosok szabálykövető magatartásán múlik tehát, hogy a házszám kikerül-e az épületre.

Vidéken nincs kapacitás

Az már egy másik kérdés, hogy számos településen előfordul, egy-egy utcában az évtizedek alatt végbement változások miatt a földhivatali vagy a szolgáltatóknál meglévő nyilvántartás szerinti házszám nem egyezik az önkormányzat által kiadottal. Szép számmal derül fény manapság ilyenekre pl. az ingatlanfelújítási pályázatok, vagy a földgázfogyasztás miatt kiadott hatósági igazolásoknak köszönhetően. A változások miatt bekövetkezett átszámozás bejelentése a földhivatal felé az önkormányzatok feladata lenne, de több helyen erre sincs kapacitás. Nemhogy a házszámok kintlétének az ellenőrzésére!

Mindenkinek saját érdeke

Fentieket megerősítette Dosztály Csaba, Zámoly és Pátka jegyzője is, aki elmondta, Zámoly belterületén sem szabtak még ki hiányzó házszám miatt büntetést. - Szerencsére az a tapasztalat, hogy az ingatlanok mintegy 90 százalékára kitették a házszámot, illetve, ha volt is olyan eset, hogy valakit figyelmeztettünk, az jellemzően pótolta a hiányosságot. A jelzés hiánya szerintem sokkal nagyobb probléma a zárt kertekben, ahol amúgy sincsenek házszámok csak helyrajzi számok. Ezeket pedig nagyon foghíjasan tüntetik fel. Így a mentők biztosan nem találják meg azt, akit keresnek. Akár házszámról, akár helyrajzi számról beszélünk, úgy vélem, annak feltüntetése mindenkinek saját érdeke – tette hozzá Dosztály Csaba.

Székesfehérváron az Anyakönyvi és Címregiszter Iroda tájékoztatása szerint mintegy 70 százalékban vannak kint a házszámok a családi házas övezetekben. Mint megtudtuk, azon címek esetén, amelyeknél felülvizsgálatot végeznek, 30 napos határidő van a házszám kihelyezésére. Felszólítást viszont csak akkor küldenek, ha bejelentés érkezik emiatt. Például, ha valaki panasszal él, hogy rendszeresen hozzá dobják be a szomszéd leveleit, mert a szomszéd nem hajlandó kihelyezni a házszámot, hiába kérték ezt tőle. Fehérváron legutóbb, 2021 év végén, a Magyar Posta kereste meg az Anyakönyvi és Címregiszter Irodát a ki nem helyezett házszámok miatt. A megjelölt házszámokat ellenőrizték és felszólító levél is kiment az esetet követően. Ellenőrzés történhet akkor is, amikor más ingatlan vonatkozásában helyszíni szemlére kerül sor és eközben észreveszik, hogy a szemlézett ingatlan közelében nem lettek kihelyezve a házszámok.

Azt minden megszólaló hangsúlyozta, nem a büntetés az elsődleges cél, de mindenkinek saját érdeke, hogy a házszám jól látható helyen kint legyen az ingatlanon.