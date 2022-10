Régi hagyomány már, hogy a székesfehérváriak közössége az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei, hősei és áldozatai előtt egy nagyszínpadi előadással tiszteleg. Ezúttal az időjárás is kegyes volt, s a ködösen szitáló őszi hangulatban nézhette végig a közönség Az emlékezők ünnepe című darabot a Városház téren. A Matuz János írta és rendezte darab a fehérvári események tizenkét napja előtt tisztelgett. Az ünnepi előadásban Törsök Márta, Magony Imre, Csutorás Emma és Schneider-Zaj Ákos előadását láthattuk, kiknek alakítását Lórodi Luca egészítette ki a tánc eszközeivel. A darab Rovó Tamás és Tombor Tímea koreografálásában és Cserta Balázs vezetésében kerülhetett színre.

Fotós: Simon Erika / ÖKK

Az idei előadást dióhéjban Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is összefoglalta köszöntőjében: „az egykori események mozgatói 1848-ban és 1956-ban is a fiatalok voltak városunkban is. A forradalom székesfehérvári eseményei kezdőpontjának a középiskolások október 23-án, kedd délután a Hunyadi Mátyás Közgazdasági Technikumban tartott diákgyűlését tekinthetjük. A székesfehérvári gyűlésen a középiskolás diákok az őket érintő kérdésekről tárgyaltak. Főként a Demokratikus Ifjúsági Szövetség működését kritizálták. Követeléseiket pontokba foglalták, egyúttal elhatározták új diákszövetség alakítását. Követeléseiket a Fejér Megyei Néplapban kívánták megjelentetni, ezért este 7 óra körül öt fős küldöttséget menesztettek a megyei pártbizottságba, hogy a lapban történő közléshez a szükséges engedélyt kieszközöljék. A megyei pártbizottság titkára – Sebes Imre – megtagadta az engedély kiadását. Időközben pedig felvonulást szerveztek – talán éppen ezért is-, a pártbizottság épülete elé, nem messze ide tőlünk. A mintegy 8-900 főre duzzadt tömeg tüntetőtömeg volt már ekkor, s a városi kultúrház színháztermében, a mai Szent István teremben tartott tiltakozó nagygyűlést. A gyűlést követően a résztvevők a székesfehérvári nyomda épületéhez mentek és ott követelték a kora délutáni órákban megszövegezett 12 pont kinyomtatását. De ezt nem sikerült elérniük. A középiskolás diákok ötpontos felhívása ennek ellenére október 24-én megjelent a Fejér Megyei Néplapban. A felhívást a későbbiekben röplapokon is terjesztették a városban. A felhívás csatlakozott a Budapesti Műszaki Egyetem követeléseihez is, amely nem utolsó sorban a nemzet elleni hibák, bűnök elkövetőinek felelősségre vonását követelte.” E történelmi eseményeket elevenítették meg a színészek a vasárnapi előadáson is.