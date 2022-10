Már az első pillanatokban egyértelművé vált: a forgóhinta lett az új kedvenc a ráckeresztúri játszótéren. Régen várt fejlesztést üdvözölhettek a település lakói, ugyanis az Eötvös téri játszótér – a gyerekek legnagyobb örömére – további játszóeszközökkel bővülhetett.

Az ünnepélyes átadón Szentes-Mabda Katalin polgármester felidézte, a játszótér első fele még 2016-ban épült, a mostani fejlesztéssel és az új eszközökkel egy régi álom vált valóra. A beruházás a Magyar falu program keretében, mintegy hárommillió forintos keretösszegből jöhetett létre.

– Ráckeresztúr tizenegy sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar falu programba, melynek köszönhetően már mintegy százmillió forint fejlesztési összeget nyert a település. Mindaz, amit már megvalósítottunk, a közeljövőben még jobban felértékelődik – emlékeztetett Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, hozzátéve, a kormány az elmúlt években 680 milliárd forintot költött a magyar vidék fejlesztésére.

A nemzeti színű szalag átvágása utáni pillanatokban a gyerekek azonnal birtokba vették az új eszközöket. A játszóteret átjárta a boldog gyermekkacaj, s megkezdődhetett a „minőség-ellenőrzés”. Az új eszközök sorát gyarapítja egy forgóhinta, mely már az első percekben a legnépszerűbb újdonsággá avanzsált, valamint többen kipróbálták az újonnan telepített mérleghintát és baba-mama hintát. A tér továbbá egy ivókúttal is gazdagodott, ami a nyári hőségben biztosan jó szolgálatot tesz. A fejlesztés részeként a játszótér környéke is megújulhatott, így a pihenésre, kikapcsolódásra vágyókra is új környezet vár.