Csákvár ma is különleges helyet foglal el a gitáros szívében, hiszen ott született és járt iskolába és a helyi zeneiskolában kezdett el pengetni is és bár az ünnepségeken sokszor szavalt és több vers- és prózamondó versenyen is részt vett, végül mégis a zenei pályát választotta. A vasárnap délutáni beszélgetésen a közönség soraiban ott ültek azok, akik valamilyen formában hatással voltak Máté korai éveire, vagy segítették később, pl. a helyi iskolában tanító Kunstár házaspár, vagy a Mátét többször is fotózó és az East Life című albumának borítóképét adó Némedi István, hobbifotós. De azok is eljöttek, akik csak névről ismerték, vagy hallották már zenélni. Csupa a zenére nyitott ember, akik szívesen hallgatták Máté történeteit, no és persze gitárjátékát, melyet a délután folyamán többször is élvezhettünk.

Mesélt többek között arról, hogy a jazzben az improvizáció nagyon is komoly előzetes tanulmányokra és rengeteg gyakorlásra épül és hogy bevett szokás mások improvizációiból tanulni. Éppen erről szól az általa összeállított Hungarian Transcriptions is, aminek születéséről, megjelenéséről annak idején a Fejér Megyei Hírlap is írt. Azóta Máté több kiadványt is megjelentetett, közöttük olyanokat is, amiket tananyagként használnak a zeneiskolákban. Ezekkel kapcsolatban elárulta, az alkotás, a kiadványok létrehozása mindig jobban izgatja, mint aztán az utókövetés és a kötetek reklámozása.

Szóba kerültek a koncertek és a koncertélmények is. Elmondta, több formációban és több különböző zenésszel is dolgozott, dolgozik együtt – pl. Dér Heni, Cserpes Laura, Vastagh testvérek, sőt még egy raperrel is. Idén májustól októberig mintegy 21 ezer kilométert utazott a turnébusszal, ami rengeteg. De koncertezni muszáj – nem csak jazz, de pop koncerteken is fellép, sőt volt példa rá, hogy színházi produkcióban is vállalt szerepet zenészként – mert abból teremthető elő a pénz a szólólemezek megjelentetéséhez. Személy szerint ő a lemezeket, a saját maga írta dalokat tartja a legfontosabbnak, mert úgy véli, azokkal hagyhatja itt magából a legtöbbet. Ezért értelemszerűen jövőbeli terveinek szerves részét képezik az újabb albumok. Legutóbb egyébként idén jelent meg – igaz, csak digitálisan – egy 5 dalt tartalmazó minialbuma East Life címmel. Erről is játszott a közönségnek dalokat vasárnap.

A beszélgetéshez és az elhangzott számokhoz sajátos, mégis jól illő hangulatot teremtettek Radisics Milán Roxy, a róka Vérteskozmán készült éjszakai fotói, melyek egy nappal korábban kerültek fel az Emlékház falára.