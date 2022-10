Az intézmény új volt, de a helyszín a régi és maradt azóta is ugyanaz: a Bartók Béla téri épület. A könyvtár épületét 1933. október 13-án adták át, Csitáry G. Emil, Székesfehérvár ikonikus polgármesterének köszönhetően, aki nem mellesleg 1920-1932 között a könyvtár kezelője is volt.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség döntött úgy, hogy idén október 3-án az ország minden megyei könyvtárában a 70 éves évfordulóra emlékezzenek. A Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasótermében a nap első momentumaként Kégl Ferenc tartott előadást a megyei könyvtár és annak jogelődjének történetéről. Ugyanitt ma 13 órakor 70 év, 70 kép címmel nyílik kiállítás, 15 órakor pedig kinyit a Retro Könyvtár: 17 óráig a központi könyvtárban többek között a 70 évvel ezelőtti könyvtárlátogatások hangulatából kapnak ízelítőt az olvasók, de játék is lesz!

A reggeli megnyitó előtt Buriánné Tarlós Edit Erzsébet, a Vörösmarty Könyvtár igazgatója a feol.hu kérdésére elmondta, jelenleg több mint nyolcezer regisztrált, könyvtárba járó olvasójuk van, bár a 2000-es évek elején ez a szám még elérte a tizenötezret. Ugyanakkor a könyvtár is halad a digitális világgal, így arra is van lehetőség, hogy virtuális kiállításokat látogassanak, kvízjátékokban vegyenek részt, vagy különböző tartalmakat olvassanak az intézmény honlapján és közösségi oldalain. Rendszeresen tartanak olyan rendezvényeket is, amelyekre a nem regisztrált olvasók is eljárnak. Az igazgatónő elmondta, bíznak benne, hogy ezek a lehetőségek előbb-utóbb meghozzák a könyvtárlátogatási kedvet is.

A 70 éves évforduló jegyében nemcsak a Vörösmarty Könyvtár, de a tagkönyvtárak is különféle programokkal várják az érdeklődőket egész nap. A Mészöly Géza úti Tagkönyvtárban 14 órától Most én mesélek! címmel mesemondó versenyt tartanak. A Széna Téri Tagkönyvtárban a 35 éves Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon fiataljainak alkotásaiból nyílik kiállítás, majd 17 órától Supliczné Tóth Mária Egészségmegőrzés gyógynövényekkel címmel tart előadást. A Pedagógiai Szakkönyvtárban 16 órától Könyv és bélyeg címmel Pintér István balatonfűzfői bélyeggyűjtő válogatása lesz látható könyv témájú bélyegekből. A Tolnai utcai Tagkönyvtárban 17 órakor Pincz Petra és Z. Kocsis Blanka Csillagsodrás című, a több figyelmet igénylő gyermekek szüleinek és pedagógusainak szóló kötet bemutatóját tartják.

Az Országos Könyvtári Napok programjai egészen október 8-áig zajlanak, a részletes programokat megtalálják a Vörösmarty Mihály Könyvtár honlapján is.