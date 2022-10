Ahogy arról korábban is beszámoltunk, idén 14. alkalommal szervezi meg az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány a labdarúgótornával egybekötött adománygyűjtő akcióját. Már javában zajlik a gyűjtés, amellyel az alapítvány célja, hogy karácsonyra 200 gyermeknek tudjanak új játékot vásárolni és ugyanennyi családnak állítsanak össze tartós élelmiszerekből álló csomagot. A szakmai segítséget idén is a SZETA biztosítja, hogy az adományok olyan helyre kerüljenek, ahol valóban nagy szükség van rájuk.

A kezdeményezés önkéntes segítői rengeteget járják a boltokat, hogy a hatósági áras termékekből a kellő mennyiséget meg tudják vásárolni. Ez viszont nem egyszerű, hiszen a legtöbb helyen csak korlátozott mennyiségben juthatnak hozzá. Éppen ezért általában ezekből fogy ki először a készlet a csomagok összeállítása során. A csomagokba kerül olaj, tej, liszt, rizs, tészta, mogyoróvaj, keksz, csokoládé, szaloncukor, pudingpor, vaníliás cukor, tea, konzervek és egyéb édességek, így ezek mindegyike nagy segítséget jelenthet.

A beérkező tárgyi adományok mellett az alapítvány aukcióra bocsátott sport relikviák segítségével igyekeznek elérni a kitűzött célt. November 13-ig Ocskay Gábor korcsolyájára és mellvédjére lehet licitálni az alapítvány közösségi média oldalán, ahol az adományok leadásával kapcsolatban is érdeklődhetnek.