Az elmúlt 120 évben a városi élet jelentősen átalakult és felgyorsult. Az utakat modern közlekedési eszközökkel szeljük és a Szekfű Gyula utca – Várkörút – Mátyás király körút – Dózsa György út találkozásánál lévő csomópont közlekedési lámpái is többszáz autóst irányítanak nap mint nap. Hosszasan lehetne sorolni, hogy mi minden változott az idők során Székesfehérvár azon részén is, ahol a bíróság épülete magasodik, ami viszont az elmúlt 120 évben töretlenül áll az igazság szolgálatában.

„Uj, monumentális palota emelkedik a vásártéren, melyet az állam és részben Székesfehérvár szab. kir. város közösen emeltek egyik legfontosabb közczélra, az igazságügy szolgálatára. Százezreket fektettek bele a hatalmas palotába, a nélkül, hogy az óriási pénzáldozat: anyagi gyümölcsöztetésével törődtek volna, itt tisztán-pusztán csak egy magasabb eszményi czél szolgált alapjául a nagy vállalkozásnak.” – így írtak a törvényszék épületéről az átadó kapcsán született, Székesfehérvár és Vidéke napilapban megjelent cikkben.

A korabeli lap szó szerint idézte a törvényszék akkori elnökének, Daróczy Istvánnak köszöntőjét is, aki így fogalmazott: „És ha visszatekintünk a multba, az igazság geniusának hosszu időn át nem volt saját otthona. Az igazságügyi hatóságok helyről-helyre vándoroltak és sem a czél, sem a méltóságnak nem megfelelő bérelt helyiségekben voltak elhelyezve.”

Az 1902-ben átadott, Wagner Gyula műépítész által tervezett épület viszont mára egyértelműen bebizonyította, hogy méltó és megfelelő otthona az igazságszolgáltatásnak. Az ott dolgozók büszkén emlékeznek vissza az épület múltjára, és mint mondják, a Törvényház története szorosan összefonódik a benne dolgozó közösséggel.