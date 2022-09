– Egy nagyon nehéz kampányidőszakon vagyunk túl és örülök, hogy pont kerülhetett vasárnap ennek a végére. Hálás vagyok a nagyarányú bizalomnak, ami tudom, nagy felelősséggel is együtt jár. Azt gondolom, hogy a jelöltek büszkék lehetnek magukra, mert mindannyian felvállaltuk, hogy megmérettetjük magunkat, egy cseppet sem egyszerű helyzetben, gyakorlatilag vakon fejest ugorva, talán a kiszáradt mederbe. Hiszen gyakorlatilag egyikünk sem tudta miért mondott le az előző polgármester, hogy mekkora a költségvetés, szóval nagyon sok volt a kérdőjel. Ebből adódóan még most sem tudom pontosan, hogy milyen lehetőségei vannak a falunak, de természetesen minden pályázatot igyekszünk majd a kihasználni, az eddigi beruházásokat befejezni. Hálás vagyok az alpolgármester asszonynak, Bálint Istvánnénak, aki biztosította az átmenetei időszakot és a nyári hónapokban sok mindenről tájékoztatott és igyekezett felkészíteni a dolgokra. Úgy gondolom, hogy a szakmai felkészültség adott a képviselő-testületben, magam részéről pedig fiatalként, nagyon ambiciózusan állok a feladatok elé. A legfontosabb, hogy nyitottak legyünk az itt élők felé és összekovácsoljuk a különböző társadalmi csoportokat – kezdte beszélgetésünket a megválasztott új településvezető, aki szeretné bekapcsolni a megye legészakibb pontján fekvő falut – amely tele van értékekkel és hagyományokkal – a környék és Fejér vérkeringésbe.

– Számomra az érzelmi töltet nagyon fontos, ahogy hangsúlyoztam is a választások előtt: Abban hiszek, hogy kötődéssel bíró, helyi érzelmű polgármesterre van szüksége minden kistelepülésnek! Mivel a szakmai része egy munkának, feladatnak, mindig megtanulható, fejleszthető, ahogy a jó döntések meghozatala is, de a racionális döntések mellett, a szívből jövő ötletek is nagyon fontosak. Ha megnézzük a környékbeli településeket, szinte egytől egyig helyi születésű, illetve régóta, oda letelepedett, ott élő, közösségi térben sikeres, és már eleve ismert polgármestere! 42 éve vagyok aktív tagja Mánynak és azt megígérhetem, hogy polgármesterként is ugyanaz a nem hibátlan, de igazi mányi gyerek leszek, aki mindig is voltam! Mányon nagyon erős civilszervezetek vannak, amelyek a lakosság 80 százalékát lefedik, így fontos az ő jövőbeni támogatásuk is, amennyiben lehet.

Nem csak nyári kampányidőszak volt megterhelő a kisközség számára, de nyilván a téli hónapok is kemény házi feladatot adnak a vezetőknek az energiaválság közepette. Erről is megkérdeztük Varga Mihályt, hogy ő miként látja a közintézmények jelenlegi helyzetét.

– Azt tudni kell, hogy nálunk az általános iskola a nemzetiségi önkormányzat égisze alá tartozik, így annak a fenntartásáért ők a felelősek. Az intézmény jelenleg egy nagyon komoly energetikai korszerűsítésen esik át, ami reményeink szerint nagyban hozzájárul majd a rezsik csökkenéséhez. Az óvoda a nagy önkormányzat fenntartása alatt van, ott is tervben vannak a különböző fejlesztések, hamarosan a kazáncserét hajtjuk végre. A legnagyobb problémát a helyi fenntartású intézményeknél, a közösségi háznál látom, melynek épülete az 1950-es években épült. Ugyanez igaz a polgármesteri hivatal épületére is, amire szintén ráfér egy alapos renoválás. Társadalmi összefogásra van szükség, és hiszek benne, hogy együtt minden sikerül megoldanunk.