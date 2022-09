Több évnyi várakozás után tavalyi elkezdődött a tornaterem építése a Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola udvarán, melynek átadását idén szeptemberre prognosztizálták. A szülők azonban már a közösségi oldalakon teszik fel kérdéseiket: hol késik az átadás? Az intézmény igazgatója, Ferschné Várnai Tímea a fenntartóhoz irányította lapunkat megfelelő információk érdekében. Ezért kértük a Székesfehérvári Tankerületi Központ segítségét.

Úgy tudjuk ugyanis – a szülők legalábbis erről írnak a közösségi oldalakon -, tervezési hiba történt, azaz a kivitelező a tervek szerint dolgozott, de a villany és a vészjelző rendszerek, valamint a tűzbiztonsági rendszer rosszul lett megtervezve. Ezért ezt újra kell tervezni, kivitelezni, engedélyezni. Megkérdeztük, valóban ez áll-e a késés hátterében, s ha igen, mikorra várható a tornaterem átadása, használatba vétele? A kérdésekre várjuk a választ a Székesfehérvári Tankerületi Központtól.

Forrás: Nagy Norbert / FMH-archív

Ám tavaly februárban, amikor sajtótájékoztató keretében szóltak a vezetők a tornaterem felújításának beruházásáról, azt fogalmazta meg Cser-Palkovics András polgármester, hogy a város is hozzájárul a felújítás költségeihez. Erről megkérdeztük az önkormányzatot. Megkérdeztük, mikor, milyen formában, milyen összegben és pontosan miben segíti a város a Kodály iskola felújítását ? Mennyiben érinti ezt a városi támogatást a tornaterem átadásának csúszása?

Azt a választ kaptuk, hogy „a város örül annak, hogy egy több évtizedes álma valósul meg most az iskolának ezzel az állami fejlesztéssel, ami művészeti iskola lévén egyben táncteremként is működik majd. Székesfehérvár önkormányzata – ahogy az a korábban megjelent híradásokban is szerepelt – az iskolaépület homlokzatfelújításában működik közre. Ez egy másik, egyébként állami forrásból megvalósuló beruházás lesz, ami része a város iskolafejlesztési programjának. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás most zárul, a szakbizottság a döntést a héten meghozta, így a szerződés aláírását követően indulhat a teljes homlokzat felújítása, mely teljes egészében kormányzati támogatásból valósulhat tehát meg. A város örül, annak, hogy egyre több iskolában, így a Kodályban is jelentős felújításokra kerülhet tehát sor, még ebben a nehéz időszakban is.”