Szezonzáró autótuning show-t rendeztek szombaton a velencei Vízi Vár Strandon, ahová ezúttal is csodálkozni jöttek a látogatók, felmérni a másik verdáját a résztvevők. Arany csavarok, sárga rugózás, lila kapcsok, fekete rácsok mögé bújtatott vörös alkatrészek, csillogó felnik – az autótuning szerelmesei számára mind olyan részlet, ami felett hosszasan elidőzhettek, elbeszélgethettek a Velencei-tó partján a látogatók. Az idei év talán egyik utolsó ilyen rendezvénye volt ez, amelyen noha itt-ott esett az eső, s erősen megcsappant a hőmérséklet is, a keménymag mégis itt volt. Hozták is a szebbnél szebb, mélyebbnél-mélyebb hangú vasakat, s hogy az esőcsepp ne száradjon rá a karosszériára, szorgalmasan suvickolták is őket a tulajdonosaik. Ebből is látszik, hogy ezek az autók nagy becsben vannak tartva: aki egyszer belekóstol, nem szabadul – fogalmazott az egyik résztvevő. Az autók is erről árulkodnak: a tuningolás területén nehéz megtalálni az arany középutat, hiszen ez épp arról szól, hogy kicsit „túltoljuk”, kicsit még szebbé, még különlegesebbé tegyük a verdát. Az egyediség ezen a találkozón is elsőszámú szempont volt. Jól illett a társaságba a fehérvári Nyikos Zoltán „Nyiki”, akinek autóját a város útjain már sokszor láthatták a helyiek: a mélygrafit Wartburg fényezésén még az őszi napfény is hanyatt vágódik, ha rávetődik. Mellette Rozsdi, a vaskutya pedig már ikonikus alak – Nyiki kis igényű házi kedvence…

Császár Attila is itt van, a főszervező, aki bonyolítja a programokat, autós szépségversenyt rendez és fogadja az érkezőket:

- Közel 150 autó érkezett a rendezvényre, Szlovákiából, Debrecenből, Kőszegről, Sopronból, Nyíregyházáról, Szegedről, azaz Magyarország majdnem minden területéről és még azon túlról is jöttek az autók. Az Alfától a Zsiguliig bezárólag számtalan típust hoztak a tuning szerelmesei. Ha csak most itt körbenézek, van itt Volkswagen, Fiat, Trabant, Zsiguli rendőrautó, régi Pontiac, Camaro, Porsche, Wartburg, Honda, Citroen, BMW – tehát bármilyen márka megjelenhet itt ma nálunk.

S hogy mitől tuningolt egy autó? A főszervező elmondja: több féle kategória létezik. Lehet ez motortuning, optikai tuning, de érintheti a belteret vagy a fényezést is. De amikor igazán extrém egy tuning, akkor az bizony az autó minden részletére értendő. Éppen ezért a szépségversenyen is többféle kategória van, s elsősorban gyártók szerint várták a nevezőket: külön bírálták a német, francia, olasz, japán, amerikai járgányokat, de külön nézték a kicsi és a nagy autókat is. Sőt, lehetett külön nevezni show car és extrém, tuned és tuner kategóriában is. - Az autó karosszériájának kivitelétől az összképig mindenfélét nézünk, attól függően, hogy milyen kategóriába nevezett az autó tulajdonosa – tette hozzá a szervező. Közben pedig már felbőgtek a motorhangok, a mély morajlás átszáguldott a Velencei-tó felett, mintha csak elszabadult ménesek vágtáztak volna a felhők felé.

