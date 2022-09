Szabó István gépjárművezető-oktató lapunk kérdésére elmondta, hogy a vezetői engedély megszerzése összetett folyamat, így az árak is több részből tevődnek össze, és persze egyénenként mindig változó, hogy kinek hányadszorra sikerül egy-egy vizsga, illetve mennyi órára van szüksége a magabiztos közlekedéshez.

Elsőként a KRESZ tanfolyammal kell megbirkózniuk a tanulóknak, amelyet végezhetnek online és tantermi oktatás keretein belül is. Ennek ára 50-70 ezer forintos skálán mozog jelenleg, majd ehhez jön hozzá a 4600 Ft-os vizsgadíj, amely nem emelkedett az elmúlt időszakban. Természetesen, ha nem sikerül valakinek elsőre teljesíteni a próbatételt, akkor ezt a 4600 Ft-ot újra és újra be kell fizetni, míg nem sikeres lesz a vizsga. Ezt követően az elsősegély-tanfolyam elvégzése kerül a porondra, bár ezt a forgalmi vizsga után is elvégezhetik a tanulók, de az a tapasztalat, hogy jobban szeretik letudni a KRESZ tanfolyam végén, hogy utána már tényleg csak a vezetésre kelljen koncentrálniuk. Ennek a tarifája 20-30 ezer forint között alakul a vizsgával együtt - kezdte el a számolgatást a szakember.

Majd bizonyos várakozási idő után elérkezik a várva-várt pillanat, és kezdődhet a leghosszabb és persze legköltségesebb része a jogosítvány megszerzésének, a vezetés. Az óradíjak évről-évre emelkedtek, a KATA törvény változása miatt pedig 20-40 százalékos emelésre volt szükség az elmúlt időszakban. Ha körbenézünk a fehérvári autósiskoláknál, akkor láthatjuk, hogy 8500 és 11 000 forint között mozog a gyakorlati oktatás óradíja. A kötelező óraszám 30, ám az a tapasztalat, hogy ez nagyon kevés, és a sikeres forgalmi vizsgához átlagosan 55-70 órára van szüksége egy tanulóvezetőnek. Ezt persze nehezen fogadják el, hiszen így a harminc órával kiszámolt végösszeg dupláját is fizethetik, ami megterhelő lehet egy átlagember pénztárcájának. A forgalmi vizsga díja szintén nem emelkedett, ez továbbra is 11 000 forint, amennyiben nem sikerül elsőre, akkor ez az összeg annyiszor terheli a diákokat, míg sikeres vizsgát nem tesznek - tette hozzá Szabó István.

Most pedig jöjjön a matekóra vége, az összegzés. Ha minden elsőre sikerül, és 30 órával sikeres vizsgát tesz valaki, akkor 340 000-440 000 forintot kell kifizetnie. Már ez is elég borsos összeg, de nézzük, mi van akkor, ha minden elsőre sikerül, viszont nem elég a 30 óra. Ez esetben 550 000-720 000 forint is lehet a végösszeg, ami már egészen elképesztő. Fontos, hogy a végletekkel számoltunk, tehát a skála legolcsóbb illetve legdrágább árait vettük figyelembe, illetve nem számoltunk az esetleges bukásokkal, pótórákkal. Tehát a fent említett összegek egy átfogó képet adnak, de mivel rengeteg tényezőből áll össze a jogosítvány megszerzése, lehetetlen pontos végösszeget mondani, hiszen ez egyénenként változó. Egy biztos, mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, ha most szeretnék megszerezni a jogosítványunkat.

Nemrégiben kapott szárnyra az információ, miszerint a közeljövőben szimulátor segítségével is képezhetik a tanulóvezetőket. Konkrét időpont, és hogy hány órát lehetne szimulátor segítségével kiváltani még nincsen, de megkérdeztük a fehérvári oktatót, hogy mi a véleménye erről a módszerről.

- Amúgy is problémás, hogy sok számítógépes játékkal játszanak a fiatalok, és néha úgy vezetik az autót, mintha a virtuális közegben lennének. A gép előtt ülve azt tapasztalják, hogy ha bármi történik, van még 3 vagy 5 életük. De ez a valóságban nincs így! Az utakon egyetlen apró hiba is végzetes lehet. A felelősséget - ami hatalmas, ha volán mögé ülünk - csak akkor tudják megtanulni, ha beülnek a kocsiba, és részt vesznek a forgalomban, nem pedig az irodai falai között, szimulátor segítségével. Persze különböző szituációk kialakításában és gyakorlásában jól jöhet, de én jobban preferálom az autóval való gyakorlást. Ettől függetlenül alkalmazkodunk, és izgatottan várjuk a fejleményeket ezzel a módszerrel kapcsolatban.